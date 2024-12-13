Прогноз погоди на суботу, 14 грудня: потепління та штормове попередження

У суботу, 14 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області вже зранку почнеться чергове потепління зі штормовим вітром помірний вітер.
В Одесі на 14 грудня оголошено штормове попередження. Очікується південний вітер, з поривами 15-17 м/с.
Прогноз погоди в Одесі на 14 грудня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 5-7°C морозу, вдень 2-4°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 14 грудня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 5-10°C морозу, вдень від 1°C морозу до 4°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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