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Дівчина за кермом трактора: війна змушує українок опановувати чоловічі професії

Дівчина за кермом трактора: війна змушує українок опановувати чоловічі професії

Марія Короленко з Миколаївщини стала справжньою зіркою інтернету. Влітку цього року, через війну в Україні та нестачу чоловіків на сільгосппідприємствах, вона разом з іншими жінками опанувала професію трактористки. Редакція «Одеського життя» вирішила поспілкуватися з Марією та дізнатися, чому вона обрала чоловічу діяльність під час війни.

«Я завжди мріяла про роботу на великій машині»

Марія в звичайному житті - гарна жінка та люба мати

Марії 31 рік, вона живе в невеликому містечку Снігурівка, яке також пережило окупацію. Разом із чоловіком виховує трьох синів. До війни працювала інструктором з важкої атлетики, а після деокупації міста стала водієм маршрутки «Миколаїв-Снігурівка». Людям потрібен був транспорт, а громадського не було, тому вони з чоловіком почали розвозити місцевих на своєму невеличкому автобусі. У вільний час Марія допомагає військовим: підвозить їх, доставляє необхідні речі тощо.

– Я керую як легковими, так і вантажними автомобілями. Мене приваблює те, що автомобіль є складним механізмом, який я розумію, і це приносить задоволення. Особливо захоплюють великі автомобілі: чим більший транспорт, тим більше вражень він викликає. Я навіть планую в майбутньому працювати далекобійницею, – зізнається Марія.

Марія навчилася керувати автомобілем ще в юності, а через війну почала освоювати трактор: «Якби не війна, жодній жінці не довелося б опановувати «чоловічу» професію і так тяжко працювати», – говорить Марія. Тому вона вирішила записатися на курси трактористок, які проходили на базі Снігурівського професійного ліцею з червня по вересень 2024 року. Їх організувала місцева влада через нестачу чоловічої сили на сільгосппідприємствах.

– Про жіночі курси я дізналася від директорки ліцею Вікторії Вікторівни. Після того, як я везла її з Миколаєва в Снігурівку, вона сказала: «Маша, ти так гарно керуєш великою машиною, може, спробуєш трактор?». А я ж завжди мріяла про роботу на великій машині, тому погодилася. Рідні одразу підтримали мене, а діти сказали: «Мама, ти все зможеш!». Бабуся навіть згадала, що за професією вона була машиністом-трактористом широкого профілю і працювала на гусеничному тракторі, – тож ця діяльність в родині Марії вже спадкова.

«Хтось вважає, що жінка за кермом трактора – це неможливо»

трактористка

Марія навчалася на трактористку разом із шістьма жінками різного віку. Вони вивчали все – від конструкції тракторів до принципів їх роботи.

– Керувати трактором зовсім не так, як легковим автомобілем. Можливо, дещо й схоже, наприклад, кермо, але не все. Наприклад, коробка передач зовсім інша, і розташування елементів також відрізняється. Задній хід, звичайно, теж інакший – він нагадує легкове авто, але в іншому виконанні, – порівнює зі свого досвіду Марія.

Проте оточення поставилось до рішення Марії скептично. Дехто казав: «Тобі ще цього не вистачало», інші запитували: «Навіщо тобі це потрібно?». Але, попри це, Марії подобається діяти супереч суспільству.

– Найбільше задоволення мені приносить можливість вразити тих, хто вважає, що жінка за кермом трактора – це неможливо. Якби не війна, я ніколи б не подумала, що можу стати трактористом. Коли дівчата кажуть: «Я хотіла б, але не знаю, чи можна, чи вийде», я ділюся історією: на початку навчання один чоловік сказав мені: «І що це буде, як жінка буде за кермом трактора?». А я відповіла: «Побачимо, хто в кого ще позичатиме гроші», – сміливо відповіла Марія, бо впевнена, що ця робота може допомогти забезпечити їй родину під час війни.

«Якщо чоловіків не вистачає, за справу беруться жінки»

Марія отримує сертификат по закінченню крсів жінок-трактористок

Містечко Снігурівка розташоване приблизно за 50-60 км від Херсону. З березня по листопад 2022 року воно перебувало в окупації, а зараз його досі можуть обстрілювати. Через військові дії багато полів були замінованими, тому робота на тракторі може бути небезпечною.

– Звичайно, ми вчилися в небезпечних умовах, адже кожен сантиметр землі може бути замінованим. Іноді трапляється, що люди висаджують поле, обробляють його, а під час збору врожаю тракторист може підірватися. Хоча страху немає, іноді відчувала тремор, коли треба щось зробити. Проте постійно нагадую собі: «Хто, як не ми?». Наші родючі землі потребують належного догляду. Слава Богу, поки що не було жодних інцидентів, і дай Боже, щоб не було, – з хвилюванням відповідає Марія.

Бути жінкою в чоловічій професії – це не означає підкреслювати свою силу чи мужність. Навпаки, Марія прагне показати, що тендітним жінкам не заважає справлятися з нелегкими завданнями.

– Я не хочу, щоб всі думали, що ми з села – «мужиковаті баби». Ми як і всі жінки носимо плаття. Якщо чоловіків не вистачає, ми беремося за справу і працюємо – і все виходить. Але найбільше мене стимулюють діти, адже я для них живу та працюю. Та й думка про те, що я приношу користь не лише собі, а й усій країні, надихає.

Марія надалі планує працювати з трактором, бо великі машини – це її. Але наразі не сезон для цієї роботи. За кермо трактора вона сяде вже навесні.

– Я дуже хочу, щоб війна закінчилася, що наші чоловіки повернулися живими та здоровими. Але пам’ятали, що ми – жінки, колись їх підміняли. Тепер жінки-військові, волонтери, розмінувальниці та трактористки вже не сприймаються як слабка стать. До нас ставляться по-іншому – як до людей, які можуть допомогти та зробити те, що й чоловіки, – і Марії таке ставлення дуже подобається.

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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