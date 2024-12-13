Новини Одеси та Одеської області

Ціни на Привозі сьогодні: мало бринзи, багато хурми (фоторепортаж)

Ціни на Привозі сьогодні: мало бринзи, багато хурми (фоторепортаж)

Грудневий Привоз: холодно, вітер, щось пролітає на кшталт снігу. Людей багато, ціни не всіх влаштовують.

Де та бринза?

У молочному корпусі жіночка питає подругу:

– Слухай, де та бринза?!

– Ти що, не бачиш? Он і от. І он там ще.

– Та це мало. Не розвернутися, не вибрати смачну. Мало бринзи.

– Зате ціна яка! От ще минулого тижні можна було по 160 гривень взяти. А тут найдешевша по двісті!

На Привозе: брынза и фета

Продавчиня:

– Беріть, дешевше не буде! Свята почались.

– А, зрозуміло. Це ми, виявляється під час свят живемо…

***
– Картопля така гарна. Багато, на всякий смак.

– Ціна в неї – теж на всякий «смак».

– Давай краще про позитив, добре? Нервів на ціни вже не вистачає.

Продавець:

– Навіщо вам ці нерви? От беріть краще хурму. Її багато зараз.

– Ага, ви нам що, хурму замість картоплі пропонуєте?.. Що за люди?!..

Картошка на Привозе: цены в декабре

Хурма и цитрусовые на Привозе

А що ж з цінами «на всякий смак»?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 30-45 грн;
  • цибуля – 20-35 грн;
  • помідори – 30-100 грн;
  • буряк – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 90-120 грн;
  • солодкий перець – 30-80 грн;
  • баклажани – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.
Привоз: овощи и фрукты
На Привозе в декабре
Одесский Привоз: овощи и зелень
Овощи на Привозе в декабре
Фрукты и овощи на Привозе
На Привозе: помидоры, яблоки, мандарины
Одесский Привоз: картошка, капуста, лук
Овощи и цитрусовые на Привозе
На Привозе: картошка, морковка и другие овощи

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 65-100 грн;
  • апельсини – 70-110 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Цены на яйца в декабре, одесский Привоз

  • яйця (десяток) – 60-90 грн;
  • бринза – 180-250 грн;
  • сир – 80-140 грн.

Вас також може зацікавити: Вареники без м’яса, але зі смаком м’яса: старовинний рецепт із секретом

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясо и сало на Привозе

На Привозе: сало в ассортименте

Мясо на Привозе

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыба на Привозе

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • короп – 70-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі на початку зими: біла ялинка та смачна картоплинка.

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk