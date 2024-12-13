Ціни на Привозі сьогодні: мало бринзи, багато хурми (фоторепортаж)

Грудневий Привоз: холодно, вітер, щось пролітає на кшталт снігу. Людей багато, ціни не всіх влаштовують.
Де та бринза?
У молочному корпусі жіночка питає подругу:
– Слухай, де та бринза?!
– Ти що, не бачиш? Он і от. І он там ще.
– Та це мало. Не розвернутися, не вибрати смачну. Мало бринзи.
– Зате ціна яка! От ще минулого тижні можна було по 160 гривень взяти. А тут найдешевша по двісті!
Продавчиня:
– Беріть, дешевше не буде! Свята почались.
– А, зрозуміло. Це ми, виявляється під час свят живемо…
***
– Картопля така гарна. Багато, на всякий смак.
– Ціна в неї – теж на всякий «смак».
– Давай краще про позитив, добре? Нервів на ціни вже не вистачає.
Продавець:
– Навіщо вам ці нерви? От беріть краще хурму. Її багато зараз.
– Ага, ви нам що, хурму замість картоплі пропонуєте?.. Що за люди?!..
А що ж з цінами «на всякий смак»?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-45 грн;
- цибуля – 20-35 грн;
- помідори – 30-100 грн;
- буряк – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 90-120 грн;
- солодкий перець – 30-80 грн;
- баклажани – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 65-100 грн;
- апельсини – 70-110 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 60-90 грн;
- бринза – 180-250 грн;
- сир – 80-140 грн.
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Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- короп – 70-120 грн.
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Фото авторки