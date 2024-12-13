Ціни на Привозі сьогодні: мало бринзи, багато хурми (фоторепортаж)

Де та бринза?

У молочному корпусі жіночка питає подругу:

– Слухай, де та бринза?!

– Ти що, не бачиш? Он і от. І он там ще.

– Та це мало. Не розвернутися, не вибрати смачну. Мало бринзи.

– Зате ціна яка! От ще минулого тижні можна було по 160 гривень взяти. А тут найдешевша по двісті!

Продавчиня:

– Беріть, дешевше не буде! Свята почались.

– А, зрозуміло. Це ми, виявляється під час свят живемо…

***

– Картопля така гарна. Багато, на всякий смак.

– Ціна в неї – теж на всякий «смак».

– Давай краще про позитив, добре? Нервів на ціни вже не вистачає.

Продавець:

– Навіщо вам ці нерви? От беріть краще хурму. Її багато зараз.

– Ага, ви нам що, хурму замість картоплі пропонуєте?.. Що за люди?!..

А що ж з цінами «на всякий смак»?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 30-45 грн;

цибуля – 20-35 грн;

помідори – 30-100 грн;

буряк – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огірки – 90-120 грн;

солодкий перець – 30-80 грн;

баклажани – 30-45 грн;

капуста – 45-60 грн;

часник – 100-140 грн;

морква – 30-40 грн;

зелень у пучках – від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 30-50 грн;

груші – 50-110 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарини – 65-100 грн;

апельсини – 70-110 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 60-90 грн;

бринза – 180-250 грн;

сир – 80-140 грн.

Вас також може зацікавити: Вареники без м’яса, але зі смаком м’яса: старовинний рецепт із секретом

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 50-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

короп – 70-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі на початку зими: біла ялинка та смачна картоплинка.

Фото авторки