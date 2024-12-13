Прогноз погоды на субботу, 14 декабря: потепление и штормовое предупреждение

В субботу, 14 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области уже с утра начнется очередное потепление со штормовым ветром умеренный ветер.
В Одессе на 14 декабря объявлено штормовое предупреждение. Ожидается южный ветер, с порывами 15-17 м/с.
Прогноз погоды в Одессе на 14 декабря
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-7°C мороза, днем 2-4°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 декабря
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10°C мороза, днем от 1°C мороза до 4°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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