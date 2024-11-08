Прогноз погоди на суботу, 9 листопада

Завтра, у суботу, 9 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується не дуже прохолодна осіння погода без сильних дощів та помірним вітром.
Прогноз погоди в Одесі на 9 листопада
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-5°C тепла, вдень 9-11°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 9 листопада
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°C тепла, вдень 7-12°C.
На автошляхах області видимість добра.
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