Прогноз погоды на субботу, 9 ноября

Завтра, в субботу, 9 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается не очень прохладная осенняя погода без сильных дождей и умеренным ветром.
Прогноз погоды в Одессе на 9 ноября
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5°C тепла, днем 9-11°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 ноября
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°C тепла, днем 7-12°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции