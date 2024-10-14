Прогноз магнітних бур: чи активне Сонце 14 жовтня

За останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю», – йдеться у повідомленні вчених.

Магнітні бурі: прогноз на жовтень

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною.

За прогнозами вчених, цей спокій триватиме кілька днів.

Слабка одноденна магнітна буря прогнозується 17 жовтня.

Потім висока сонячна активність буде з 22 по 26 жовтня. Ця буря буде тривалою, але слабкою – не вище за 4 бали.

Останній цього місяця викид сонячної енергії очікується 29 жовтня, а потужність геошторму складе 4 бали.

Однак слід пам’ятати, що протягом місяця ситуація ще може змінитися, оскільки передбачити поведінку Сонця на тривалий період важко.

Як захиститися від магнітних бур

Пийте більше води.

Уникайте стресу та фізичних навантажень.

Більше відпочивайте та спіть.

Приймайте контрастний душ.

Уникайте алкоголю та важкої їжі.

Приймайте ліки лише за призначенням лікаря, особливо якщо є хронічні захворювання.

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