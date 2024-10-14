Прогноз магнитных бурь: активно ли Солнце 14 октября

«За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю», – говорится в сообщении ученых.

Магнитные бури: прогноз на октябрь

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной.

По прогнозам ученых, это спокойствие продолжится несколько дней.

Слабая однодневная магнитная буря прогнозируется 17 октября.

Затем высокая солнечная активность будет с 22 по 26 октября. Эта буря будет продолжительной, но слабой – не выше 4 баллов.

Последний в этом месяце выброс солнечной энергии ожидается 29 октября, а мощность геошторма составит 4 балла.

Однако следует помнить, что в течение месяца ситуация еще может поменяться, поскольку предсказать поведение Солнца на такой длительный период трудно.

Как защититься от магнитных бурь

Пейте больше воды.

Избегайте стресса и физических нагрузок.

Больше отдыхайте и спите.

Принимайте контрастный душ.

Избегайте алкоголя и тяжелой пищи.

Принимайте лекарство только по назначению врача, особенно если есть хронические заболевания.

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