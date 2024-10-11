На Землю обрушилася найсильніша магнітна буря: як уберегтися

Після того як на Сонці зафіксували потужні спалахи і викиди корональної маси, по Землі вдарила мегапотужна магнітна буря з К-індексом 8 (з 9 можливих).
Про це йдеться в прогнозі магнітних бур Meteoagent.
Так, 11 жовтня очікується магнітна буря з К-індексом 8 – це дуже високий показник.
K-індекс – це показник, що характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі. Описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом тригодинного інтервалу.
К-індекс 8 – це жорстка геомагнітна буря. На цьому рівні геомагнітної активності можливий найсерйозніший і невизначений вплив на людину.
Магнітні бурі такої інтенсивності можуть негативно впливати на здоров’я, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями або високим кров’яним тиском. Такі симптоми, як головний біль, запаморочення, занепокоєння і загальний дискомфорт, можуть виникнути через зміни атмосферного тиску та електромагнітного середовища.
Крім проблем зі здоров’ям, магнітні бурі можуть заважати роботі технологій. Вони можуть порушити роботу електромереж, систем GPS та інших навігаційних інструментів, що може мати значні наслідки для транспортних і супутникових операцій.
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Як уберегтися від впливу магнітних бур
Щоб навіть найсильніші бурі пройшли для вас непомітно, лікарі рекомендують дотримуватися правил здорового способу життя:
- їжте більше сезонних овочів і фруктів, і менше фастфуду, смаженої та гострої їжі, жирних продуктів. Менше соліть страви;
- пийте більше води, зокрема у вигляді чаю, несолодкого компоту, соку. А ось від алкоголю та енергетиків слід відмовитися;
- постарайтеся більше рухатися – зробіть зарядку, прогуляйтеся, влаштуйте пробіжку в повільному темпі;
- за можливості менше нервуйте, уникайте конфліктних ситуацій і джерел стресу;
- регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном;
- лягайте спати в один і той самий час. Спіть не менше 7 годин на добу;
- якщо самопочуття сильно погіршилося, зверніться до сімейного лікаря.