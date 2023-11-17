Про пенсійне забезпечення переселенців розкажуть 20 листопада під час прямої телефонної лінії

Розмір грошової допомоги на закупівлю дров в Україні збільшили вдвічі Кабмін ухвалив рішення щодо збільшення грошової допомоги на закупівлю дров – тепер на купівлю твердого пічного побутового палива українці отримають по 16,2 тис. грн. Раніше розмір субсидії складав 7 тис. грн. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

SEMA-Україна: як колишні полонені жінки добиваються репарацій від окупантів та допомагають іншим Ірина Довгань та Людмила Гусейнова пережили російський полон, катування та приниження, але зуміли зберегти людську гідність і навіть стали символом боротьби з наслідками СНПК (сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом). Розпочавши нове життя після повернення додому, вони зосередили свою громадську діяльність на допомозі іншим. Ірина очолила ГО «SEMA-Україна», яка підтримує постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з війною, а Людмила стала менеджеркою з комунікацій і координаторкою інформаційної політики організації. Зараз в SEMA близько 40 жінок. І це розповідь про них, їхні вимоги та діяльність. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ