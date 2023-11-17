Про пенсійне забезпечення переселенців розкажуть 20 листопада під час прямої телефонної лінії

У понеділок, 20 листопада, відбудеться пряма телефонна лінія, на якій дадуть відповіді на запитання щодо пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб.
На запитання внутрішньо переміщених осіб будуть відповідати: Олена Болжеларська, керівниця управління обслуговування громадян; Анжела Немеш, заступниця начальника управління з питань виплат – начальник відділу методології та звітності, Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області
Номера для дзвінків:
- Київстар (068) 801 88 52;
- Vodafone (050) 825 53 98.
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ВПО, які не зможуть зателефонувати, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою за адресою: [email protected]
Або залишити запитання на автовідповідач:
- Київстар (068) 801 88 52;
- Vodafone (050) 825 53 98.