Про виплати для переселенців відповідали на прямій лінії з Мінсоцполітики

— У мене й у дитини є статус ВПО. Я виїхала за кордон. Дитина перебуває в Україні. Із серпня виплати припинили нам обом. Які мої дії, щоб відновити виплати дитині, яка проживає з бабусею та дідусем?

— Оскільки рахунок було оформлено на вас як на маму, і ви перебували за кордоном понад 45 днів (30 днів до 15 липня і з 15 липня до 1 серпня), виплати припинились. Якщо ви продовжуєте перебувати за кордоном, дідусю чи бабусі необхідно звернутись в управління соціального захисту для того, щоб відновили виплати вашій дитині. На неї норма про припинення виплат не поширюється (лише на ту людину, яка знаходилась за кордоном). Не обов’язково це робити батькам. Це може зробити родич, з яким проживає дитина.

— Я з Харківської області. Куди можна повідомити інформацію або подати скаргу про людей, які незаконно отримують виплати для внутрішньо переміщених осіб?

— Якщо є підозри, що людина неправомірно отримує допомогу, таку формацію, в першу чергу, слід повідомляти правоохоронним органам. Також варто телефонувати до Національної соціальної сервісної служби України на номер (044 289 83 89).

— Я Анатолій Васильович із міста Слов’янськ Донецької області. Мені відмовляють у нарахуванні виплатах для ВПО. Три місяці не отримую коштів. Письмову відповідь теж не отримував, оскільки спілкування з органами соцзахисту здійснюється лише телефоном.

— Із цією ситуацією потрібно розбиратись в індивідуальному порядку. Можуть бути не подані всі документи. Своє звернення можете надіслати на адресу електронної пошти: info@mlsp.gov.ua

— Якщо внутрішньо переміщена особа влаштувалась офіційно на роботу, їй припиняються виплати?

— Виплата допомоги ВПО не залежить від оформлення на роботу і від розміру зарплати. Вона залежить від періодів, за які її отримували. Якщо до 1 серпня 2023 року, то виплата продовжуватиметься до 31 січня 2024 року. Якщо після 1 серпня 2023 року, то отримання буде перші 6 місяців гарантовано, а другі 6 місяців – якщо цього потребуватиме ваш майновий стан. Ці умови визначені постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Ми усіляко підтримуємо громадян, щоб переміщені особи працездатного віку йшли працювати і зараз ініціюємо зміни до постанови, що додадуть стимулів й допоможуть краще мотивувати людей із числа ВПО.

— Якщо довідка ВПО оформлена більше як рік, то через три місяці припиняється виплата?

— Якщо ви отримуєте допомогу понад рік, то термін її отримання припиняється з лютого 2024 року. Причина — тимчасовий інструмент захисту громадян після переїзду, який дається на обмежений строк, щоб зменшити ефект стресу після переїзду. Він не націлений на заміщення власного доходу людини. Якщо в родині є особа з інвалідністю і допомога призначена після 1 серпня, то допомога буде виплачуватись протягом року. Оскільки ви отримували допомогу для ВПО до 1 серпня, то критерій щодо розміру зарплати і пенсій не буде впливати на її подальше отримання. Вона буде припинена з 1 лютого наступного року. Якщо у вас низький майновий стан, ви можете звернутись на інші програми допомоги, зокрема, малозабезпеченим родинам. Ми розвиваємо цей інструмент і розмір допомоги для малозабезпечених буде підвищуватись.

— Після завершення війни, скільки дається терміну, щоб припинились виплати для ВПО?

— Зараз допомога для ВПО буде виплачуватись на період до одного року. Це не залежить від того, коли завершиться війна.

— Мене звати Михайло Іванович. У липні подавав документи на оформлення довідки ВПО. Отримав позитивне рішення. Виплат досі не отримав.

— Коли не приходять кошти, варто переглянути документи, які подавали для оформлення виплати, — правильність вказаного номера банківського рахунку, який містить 14 цифр.

— Мені 68 років, маю третю групу інвалідності, переселенка. Перебуваю в Запоріжжі. Отримую виплату ВПО. Закінчується рік. Кошти перестану отримувати. Як мені бути далі?

— Так, виплати для ВПО можуть припинитись. Проте виплати за іншими програмами – по інвалідності, для малозабезпечених – продовжуватимуться.

— Я з Херсона, у липні оформила статус внутрішньо переміщеної особи у ЦНАПі. Досі не отримала кошти.

— Для отримання більш детальної інформації щодо прийнятих рішень, згідно з поданою заявою до ЦНАПу, доцільно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

На прямій лінії працювали: Тамара Тисячна та Сергій Чернявський

Читайте також: В ООН збільшили виплати українцям: хто може розраховувати на допомогу?