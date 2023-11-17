О пенсионном обеспечении переселенцев расскажут 20 ноября во время прямой телефонной линии

В понедельник, 20 ноября, состоится прямая телефонная линия, во время которой ответят на вопросы о пенсионном обеспечении внутренне перемещенных лиц.
На вопросы внутренне перемещенных лиц будут отвечать: Елена Болжеларская, руководитель управления обслуживания граждан; Анжела Немеш, заместитель начальника управления по вопросам выплат – начальник отдела методологии и отчетности, Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области
Номера для вызовов:
- Киевстар (068) 801 88 52;
- Vodafone (050) 825 53 98.
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Переселенцы, которые не смогут позвонить, могут заранее отправить свои вопросы на электронную почту по адресу: [email protected]
Или оставить вопрос на автоответчик:
- Киевстар (068) 801 88 52;
- Vodafone (050) 825 53 98.