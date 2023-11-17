Новости Одессы и Одесской области

О пенсионном обеспечении переселенцев расскажут 20 ноября во время прямой телефонной линии

О пенсионном обеспечении переселенцев расскажут 20 ноября во время прямой телефонной линии

В понедельник, 20 ноября, состоится прямая телефонная линия, во время которой ответят на вопросы о пенсионном обеспечении внутренне перемещенных лиц.

На вопросы внутренне перемещенных лиц будут отвечать: Елена Болжеларская, руководитель управления обслуживания граждан; Анжела Немеш, заместитель начальника управления по вопросам выплат – начальник отдела методологии и отчетности, Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области

Номера для вызовов:

  • Киевстар (068) 801 88 52;
  • Vodafone (050) 825 53 98.

Читайте также: О выплатах для переселенцев отвечали на прямой линии из Минсоцполитики

Переселенцы, которые не смогут позвонить, могут заранее отправить свои вопросы на электронную почту по адресу: [email protected]

Или оставить вопрос на автоответчик:

  • Киевстар (068) 801 88 52;
  • Vodafone (050) 825 53 98.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить