О пенсионном обеспечении переселенцев расскажут 20 ноября во время прямой телефонной линии

Размер денежной помощи на закупку дров в Украине увеличили вдвое Кабмин принял решение об увеличении денежной помощи на закупку дров – теперь на покупку твердого печного бытового топлива украинцы получат по 16,2 тыс. грн. Ранее размер субсидии составлял 7 тыс. грн. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатное жилье для ВПЛ: как найти и что делать, если выселяют из текущего Иногда появляются новости, что переселенцев просят освободить общежития образовательных учреждений или временное бесплатное жилье, которое им предоставили органы местной власти. Законны ли такие действия и что в таком случае делать, «Одесская жизнь» спросила у юристки Одесского бюро правовой помощи №3 Татьяны Пироженко. ПОДРОБНЕЕ

SEMA-Украина: как бывшие пленные женщины добиваются репараций от оккупантов и помогают другим Ирина Довгань и Людмила Гусейнова пережили российский плен, пытки и унижения, но сумели сохранить человеческое достоинство и даже стали символом борьбы с последствиями СНПК (сексуальное насилие, связанное с конфликтом). Начав новую жизнь после возвращения домой, они сосредоточили свою общественную деятельность на помощи другим. Ирина возглавила ОО «SEMA-Украина», которая поддерживает пострадавших от сексуального насилия, связанного с войной, а Людмила стала менеджером по коммуникациям и координатором информационной политики организации. Сейчас в SEMA около 40 женщин. И это рассказ о них, их требованиях и деятельности. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе срочно собирают средства на турникеты для военных: как помочь В Одессе объявили сбор на 3,5 тысячи медицинских турникетов для военнослужащих ВСУ. Эти приспособления помогают сохранить жизнь в бою. Около двух тысяч турникетов — это критический запрос от защитников на сегодняшний день, а еще необходимо иметь запас. ПОДРОБНЕЕ