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Приліт “шахеда” до одеського двору: як виглядає п’ятиповерхівка після російської атаки (фоторепортаж)

Приліт “шахеда” до одеського двору: як виглядає п’ятиповерхівка після російської атаки (фоторепортаж)

Сьогодні в ніч, 17 січня 2024 року, вкотре внаслідок російської атаки дронами-камікадзе в Одесі постраждали житлові будинки та майно мешканців нашого міста.

У дворі п’ятиповерхівки тривають роботи з розчищення території від скла та шматків тинькування, яку ударною хвилею відривало від стін будинку.

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Вщент спалені автомобілі ще вчора були учасниками дорожнього руху, а сьогодні це купа металобрухту.

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Внаслідок ударної хвилі від уламків збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, магазини. У п’ятиповерхівці, яка постраждала найбільше, практично немає вікон, що вціліли – віконні рами ввалилися всередину квартир.

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Зсередини квартири виглядають ще жахливіше – без вікон, вибиті балконні двері, пошкоджено тинькування на стінах та меблі.

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Як повідомили в Одеській міськраді, станом на 14:30 17 січня, внаслідок нічної атаки пошкоджено 10 будинків, загалом – 124 квартири.

За попередніми даними 198 вікон у квартирах одеситів та 27 вікон у під’їздах підлягають ремонту або заміні. Також пошкодження отримали 94 балконні блоки.

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У постраждалих будинках є газо-, водо- та електропостачання. Відсутнє опалення через пошкодження теплотраси та теплової камери.

Прямо у дворі п’ятиповерхівки розгорнули пункт обігріву, де людям пропонували зігрітися чаєм, а психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям.

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Крім того, за адресою проспект Шевченка, 8/4, розгорнуть районний оперативний штаб. Він працюватиме з 9:00 до 17:00 найближчими днями. Звертатися за допомогою та консультацією мешканці постраждалих будинків можуть до Приморської районної адміністрації за адресою вул. Канатна, 134 з 08:30 до 17:30 або за телефоном: (048) 705-75-00.

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Як стало відомо, під час сьогоднішньої позачергової сесії Одеської міськради виділено 5 мільйонів гривень на відновлення будинків, які постраждали сьогодні вночі.

Нагадаємо, сьогодні вночі 17 січня 2024 року російські війська завдали по Одесі комбінованого удару з повітря: спочатку атакували місто дронами-камікадзе, а під ранок ще й ракетами.

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