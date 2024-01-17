Приліт “шахеда” до одеського двору: як виглядає п’ятиповерхівка після російської атаки (фоторепортаж)

У дворі п’ятиповерхівки тривають роботи з розчищення території від скла та шматків тинькування, яку ударною хвилею відривало від стін будинку.

Вщент спалені автомобілі ще вчора були учасниками дорожнього руху, а сьогодні це купа металобрухту.

Внаслідок ударної хвилі від уламків збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, магазини. У п’ятиповерхівці, яка постраждала найбільше, практично немає вікон, що вціліли – віконні рами ввалилися всередину квартир.

Зсередини квартири виглядають ще жахливіше – без вікон, вибиті балконні двері, пошкоджено тинькування на стінах та меблі.

Як повідомили в Одеській міськраді, станом на 14:30 17 січня, внаслідок нічної атаки пошкоджено 10 будинків, загалом – 124 квартири.

За попередніми даними 198 вікон у квартирах одеситів та 27 вікон у під’їздах підлягають ремонту або заміні. Також пошкодження отримали 94 балконні блоки.

У постраждалих будинках є газо-, водо- та електропостачання. Відсутнє опалення через пошкодження теплотраси та теплової камери.

Прямо у дворі п’ятиповерхівки розгорнули пункт обігріву, де людям пропонували зігрітися чаєм, а психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям.

Крім того, за адресою проспект Шевченка, 8/4, розгорнуть районний оперативний штаб. Він працюватиме з 9:00 до 17:00 найближчими днями. Звертатися за допомогою та консультацією мешканці постраждалих будинків можуть до Приморської районної адміністрації за адресою вул. Канатна, 134 з 08:30 до 17:30 або за телефоном: (048) 705-75-00.

Як стало відомо, під час сьогоднішньої позачергової сесії Одеської міськради виділено 5 мільйонів гривень на відновлення будинків, які постраждали сьогодні вночі.

Нагадаємо, сьогодні вночі 17 січня 2024 року російські війська завдали по Одесі комбінованого удару з повітря: спочатку атакували місто дронами-камікадзе, а під ранок ще й ракетами.