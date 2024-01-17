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Наслідки нічної атаки на Одесу 17 січня: десятки будинків залишилися без теплопостачання (адреси)

Наслідки нічної атаки на Одесу 17 січня: десятки будинків залишилися без теплопостачання (адреси)

Внаслідок ворожих обстрілів Одеси 17 січня 2024 року поранено мирних жителів. Горіли квартири у житловому будинку, торгові об’єкти та автомобілі. Через пошкодження комунікацій деякі будинки у центрі міста залишились без тепла.

Як повідомляло “Одеське життя”, рятувальники ліквідували пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку у Приморському районі міста, згоріли автомобілі. Вибуховою хвилею у будинках пошкоджено вікна та комунікації. В результаті атаки поранення різного ступеня отримали троє людей.

Під час нічної атаки “шахедами” уламок ворожого дрону впав на магістральні трубопроводи, від опалення відключили близько десятки будинків.

У КП “Теплопостачання міста Одеси” повідомили, що призупинено теплопостачання за такими адресами:

  • вул. Армійська, 13,15,17,17а,19,21,23;
  • Ботанічний провулок, 2,2а,4,6;
  • Проспект Гагаріна, 23/4, 23/5;
  • вул. Маршала Говорова, 5,5 (а, б);
  • Проспект Шевченка, 6/1-6/8,6/10,8/1-8/13, 8(а,б,в),10,10/1-10/10,12.

“Чекаємо на дозвіл починати роботи з відновлення теплопостачання. Про їхній хід повідомлятимемо додатково”, – зазначили в ТГО.

У мерії повідомили, що поновлення пошкоджених комунікацій розпочнеться після закінчення роботи оперативних служб.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок пошкодження тепломережі, без опалення зараз перебуває 58 будинків. І додав, що терміни виконання відновлювальних робіт – доба.

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На місцях сьогоднішніх подій прокурори та правоохоронці документують наслідки збройної агресії Росії. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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