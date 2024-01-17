Наслідки нічної атаки на Одесу 17 січня: десятки будинків залишилися без теплопостачання (адреси)

Як повідомляло “Одеське життя”, рятувальники ліквідували пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку у Приморському районі міста, згоріли автомобілі. Вибуховою хвилею у будинках пошкоджено вікна та комунікації. В результаті атаки поранення різного ступеня отримали троє людей.

Під час нічної атаки “шахедами” уламок ворожого дрону впав на магістральні трубопроводи, від опалення відключили близько десятки будинків.

У КП “Теплопостачання міста Одеси” повідомили, що призупинено теплопостачання за такими адресами:

вул. Армійська, 13,15,17,17а,19,21,23;

Ботанічний провулок, 2,2а,4,6;

Проспект Гагаріна, 23/4, 23/5;

вул. Маршала Говорова, 5,5 (а, б);

Проспект Шевченка, 6/1-6/8,6/10,8/1-8/13, 8(а,б,в),10,10/1-10/10,12.

“Чекаємо на дозвіл починати роботи з відновлення теплопостачання. Про їхній хід повідомлятимемо додатково”, – зазначили в ТГО.

У мерії повідомили, що поновлення пошкоджених комунікацій розпочнеться після закінчення роботи оперативних служб.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок пошкодження тепломережі, без опалення зараз перебуває 58 будинків. І додав, що терміни виконання відновлювальних робіт – доба.

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На місцях сьогоднішніх подій прокурори та правоохоронці документують наслідки збройної агресії Росії. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.