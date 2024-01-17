Вранці окупанти атакували Одещину “Оніксами”: які наслідки

Вранці 17 січня після нічної масованої дронової атаки по Одещині російські агресори запустили у напрямку Одещини кілька ракет Онікс. Ті влучили по сільськогосподарських площах та агропідприємству.
Як повідомляло “Одеське життя” вночі 17 січня 2024 року російські війська завдали по Одесі комбінованого удару з повітря: спочатку атакували місто дронами-камікадзе, а під ранок ще й ракетами.
Про наслідки ракетної атаки розповіли у Силах оборони Півдня.
Повідомляється, що одночасно з відволікаючим маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря окупанти підступно вдарили “Оніксами” по Одеському та Білгород-Дністровському районам.
Ракети потрапили по сільськогосподарських площах та агропідприємству.
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Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна.
“Ні тварини, ні люди не постраждали”, – йдеться у повідомленні.