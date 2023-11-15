В Одесі військові з ТЦК жорстко затримали чоловіка: історія отримала продовження

В Одесі на військових з Територіального центру комплектування та правоохоронців, які вчора затримали чоловіка в ж/м “Радужний”, відкрито кримінальне провадження за перевищення службових повноважень.
Про це повідомляється в телеграм-каналі Державного бюро розслідувань.
Уповноважений держорган розслідує насильницькі дії військових та правоохоронців, які таким чином проводили “мобілізаційні заходи” – закували чоловіка в кайданки під час вручення повістки.
Нагадаємо, історія трапилася 14 листопада 2023 року – працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями затримали чоловіка серед вулиці та, вдягнувши на нього кайданки, силоміць закинули до автівки, мотивуючи це тим, що він ніби-то відмовився від повістки. Але мешканці будинку, де це все відбувалося, заступилися за чоловіка та не дали покинути місце події.
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Також в ДБР повідомили, що наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими та правоохоронцями службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України).
Наразі триває досудове слідство, встановлюються всі обставини інциденту.
Довідка.
Ч. 5 ст. 426-1 КК України – Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень – Діяння із застосуванням нестатутних заходів впливу, заподіяння шкоди та застосування насильства та вчинені із застосуванням зброї в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, – караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Ч. 2 ст. 365 КК України – Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги карається обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років.