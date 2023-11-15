Новини Одеси та Одеської області

В Одесі військові з ТЦК жорстко затримали чоловіка: історія отримала продовження

В Одесі військові з ТЦК жорстко затримали чоловіка: історія отримала продовження

В Одесі на військових з Територіального центру комплектування та правоохоронців, які вчора затримали чоловіка в ж/м “Радужний”, відкрито кримінальне провадження за перевищення службових повноважень.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Державного бюро розслідувань.

Уповноважений держорган розслідує насильницькі дії військових та правоохоронців, які таким чином проводили “мобілізаційні заходи” – закували чоловіка в кайданки під час вручення повістки.

Нагадаємо, історія трапилася 14 листопада 2023 року – працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями затримали чоловіка серед вулиці та, вдягнувши на нього кайданки, силоміць закинули до автівки, мотивуючи це тим, що він ніби-то відмовився від повістки. Але мешканці будинку, де це все відбувалося, заступилися за чоловіка та не дали покинути місце події.

цитата - ДБР

Читайте також: Конфлікт у військкоматі: на що поскаржилася одеситка? (відео)

Також в ДБР повідомили, що наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими та правоохоронцями службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України).

Наразі триває досудове слідство, встановлюються всі обставини інциденту.

Довідка.

Ч. 5 ст. 426-1 КК УкраїниПеревищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень – Діяння із застосуванням нестатутних заходів впливу, заподіяння шкоди та застосування насильства та вчинені із застосуванням зброї в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, – караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Ч. 2 ст. 365 КК УкраїниЗловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги карається обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати