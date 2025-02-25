пожежа
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

24 лютого в центрі Одеси горіла квартира на 9 поверсі 12-поверхового житлового будинку на вулиці Незалежності. Пожежу було оперативно ліквідовано.

 

пожежа

 

Із квартири врятовано 26-річну дівчину, яку в стані середньої тяжкості передано медикам.

 

пожежа

 

Причина пожежі – встановлюється.

 

Також учора вдень у Пересипському районі Одеси виникло загоряння складу з фарбою на 1 поверсі 2-поверхової будівлі на вулиці Віталія Нестеренка. Пожежу оперативно ліквідовано на площі 40 кв.м. Загиблих і постраждалих немає.

 

А сьогодні вночі в Пересипському районі Одеси, на вулиці Хаджибейська дорога, виникло загоряння занедбаної будівлі та сміття. Пожежу оперативно ліквідовано на площі близько 80 кв.м.

 

Унаслідок пожежі постраждав чоловік 1966 року народження, якого у стані середньої тяжкості госпіталізовано до медзакладу.

 

В понеділок  сталася пожежа у квартирі на 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку в Татарбунарах Білгород-Дністровського району. Пожежу оперативно ліквідовано.

 

Із сусідньої квартири на 2 поверсі триколінною драбиною врятовано двох людей, одна з них – дитина.

 

пожежа

Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 8 пожежників, а також 1 одиниця техніки та 2 рятувальники від місцевої пожежної команди.

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