Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

24 февраля в центре Одессы горела квартира на 9 этаже 12-этажного жилого дома на улице Независимости. Пожар был оперативно ликвидирован.

Из квартиры спасена 26-летняя девушка, которая в состоянии средней тяжести передана медикам.

Причина пожара — устанавливается.

Также вчера днем в Пересыпском районе Одессы возникло возгорание склада с краской на 1 этаже 2-этажного здания по улица Виталия Нестеренко. Пожар оперативно ликвидирован на площади 40 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

А сегодня ночью в Пересыпском районе Одессы, по улице Хаджибейская дорога — возникло возгорание заброшенного здания и мусора. Пожар оперативно ликвидирован на площади около 80 кв.м.

В результате пожара пострадал мужчина 1966 года рождения, который в состоянии средней тяжести госпитализирован в медучреждение.

В понедельник произошел пожар в квартире на 3 этаже 5-этажного жилого дома в Татарбунарах Белгород-Днестровского района. Пожар оперативно ликвидирован.

Из соседней квартиры на 2 этаже по трехколенной лестнице спасены два человека, один из них — ребенок.

От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 8 пожарных, а также 1 единица техники и 2 спасателя от местной пожарной команды.

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