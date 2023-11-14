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Позашляховики та спецтранспорт: одеські піротехніки їздитимуть на нових авто

Позашляховики та спецтранспорт: одеські піротехніки їздитимуть на нових авто

Автопарк одеських піротехніків поповнився новими автомобілями. З такими авто наднебезпечна робота рятувальників із розмінування територій стане безпечнішою.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

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Два позашляховики Ssang Yong Musso Grand одеський гарнізон отримав від ДСНС України. Ці авто використовуватимуться у роботі піротехніків, штатна чисельність яких значно збільшилася з початку повномасштабного вторгнення.

Два автомобілі високої прохідності DAEWOO NOVUS піротехніки отримали за підтримки Одеської державної військової адміністрації. Спецмашини обладнані відповідним класом бронезахисту та оснащені сучасними зразками для пошуку та перевезення вибухонебезпечних предметів.

Одеські піротехніки знешкоджують боєприпаси не лише у нашій області, а й на деокупованих територіях України.

Тому удосконалення технічного та матеріального забезпечення підрозділів одеського гарнізону дуже важливе і потрібне, особливо в умовах війни. Від цього залежить не лише життя рятувальників, а й цивільних, зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, Одеський центр зайнятості запрошує одеситів безкоштовно освоїти професію сапер.

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