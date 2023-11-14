Внедорожники и спецтранспорт: одесские пиротехники будут ездить на новых авто

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Читайте также: У берегов Одесской области взорвали противокорабельную мину (видео)

Два внедорожника Ssang Yong Musso Grand одесский гарнизон получил от ГСЧС Украины. Эти авто будут использоваться в работе пиротехников, штатная численность которых значительно увеличилась с начала полномасштабного вторжения.

Два автомобиля высокой проходимости DAEWOO NOVUS пиротехники получили при поддержке Одесской государственной военной администрации. Спецмашины оборудованы соответствующим классом бронезащиты и оснащены современными образцами для поиска и перевозки взрывоопасных предметов.

Одесские пиротехники обезвреживают боеприпасы не только в нашей области, но и на деоккупированных территориях Украины.

Поэтому усовершенствование технического и материального обеспечения подразделений одесского гарнизона очень важно и нужно, особенно в условиях войны. От этого зависит не только жизнь спасателей, но гражданских , отметили в пресс-службе.

Напомним, Одесский центр занятости приглашает одесситов бесплатно освоить профессию “сапер”.