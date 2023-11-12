Біля берегів Одеської області підірвали протикорабельну міну (відео)

Біля берегів Одеської області фахівці Військово-морських сил ЗСУ виявили та ліквідували чергову небезпечну знахідку – протикорабельну міну, яку через шторм винесло не узбережжя.
Як повідомляють у Силах оборони півдня України, команда спеціалістів-підривників оперативно знешкодила міну на місці шляхом контрольованого підриву.
Військові вкотре попереджають: узбережжя та прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною, саме через мінну загрозу, зокрема за штормової погоди.
У разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів, у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися та намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте про знахідку відповідні служби.
Нагадаємо, 22 жовтня біля берегів Чорноморська фахівці провели контрольований підрив морської міни.
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