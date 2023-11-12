Біля берегів Одеської області підірвали протикорабельну міну (відео)

Чи можна отримувати субсидію і пільгу одночасно? Одержувачі субсидії часто плутають такі поняття як «житлова субсидія» і «пільга на житлово-комунальні послуги» і вважають, що це різні назви однієї й тієї самої виплати. Чому це не відповідає дійсності, розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), який зараз займається субсидіями. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Херсон рік потому: як відбудовують знищене село Посад-Покровське Село Посад-Покровське Чорнобаївської територіальної громади, що на Херсонщині, опинилося в епіцентрі воєнних дій. Практично перед ним з боку Херсона проходила лінія фронту. Ворог не шкодував боєприпасів, щоб прорвати оборону. У результаті у Посад-Покровському практично не залишилося вцілілих будинків. Але наші захисники не відступили, і саме звідси почалася втеча за Дніпро «другої армії світу». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ