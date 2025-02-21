На початку цього року лейтенант Руслан Фокшек вирушив на Сумський напрямок, де проявив справжній героїзм і сміливість. Під час виконання бойового завдання прикордонник отримав поранення, несумісне з життям. Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Руслана Григоровича поховали разом з іншими Героями російсько-української війни на Алеї Слави в Ізмаїлі.

Руслан Фокшек народився 14 листопада 1978 року в селі Зоря Праці, що в Одеській області. Влітку 2014 року він вступив на службу в Ізмаїльський прикордонний загін.

З вересня 2014 по лютий 2015 року захищав українську землю від російських окупантів у зоні АТО, за що 2016 року отримав нагороду Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Побратими згадують його як позитивного, привітного, завжди готового прийти на допомогу. «Треба було кудись їхати – без питань, один із перших», – кажуть його товариші. Руслан радів життю, мріяв, кохав. Пишався своєю сім’єю та здобутками доньок.

«Руслан був професіоналом військової справи і хорошим товаришем. Мав чудове почуття гумору. Зі мною у 2014-2015 році виконував бойові завдання в зоні проведення АТО у складі оперативно-бойової прикордонної комендатури Ізмаїльського загону. Руслан був одним із найкращих військовослужбовців і підлеглих, на якого можна було повністю покластися. Я дуже пишався тим, що йому за відмінну службу присвоїли офіцерське звання. Ніколи не забуду свого підлеглого і свого друга», – зазначив колишній заступник коменданта оперативно-бойової прикордонної комендатури підполковник Ігор Перегняк.

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