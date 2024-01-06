«Повернули не всіх»: у центрі Одеси просили не дати померти захисникам Маріуполя (фоторепортаж)

Учасники акції, зокрема рідні та знайомі військовополонених, намагалися привернути увагу громадськості до захисників Маріуполя, які досі залишаються у полоні.

Люди тримали в руках плакати: «Повернули не всіх», «Полон вбиває. Не мовчи», «Я тут, бо вони досі там» і скандували: «Слава морській піхоті! Не дайте їм померти! Полон – це не опція для збереження життя! Волю маріупольському гарнізону! Волю полку Азов!».

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За словами учасників акції, проблему з військовополоненими не вирішено, і морські піхотинці, які першими стали на захист Маріуполя, досі перебувають у полоні.

А дружина одного з полонених розповіла, що їхня мета – нагадати суспільству, що є бранці, які щодня зазнають тортур і щодня чекають на звільнення.

За словами організатора акції на підтримку захисників Маріуполя в Одесі Анни Пажери, цей захід відбувається щотижня та безстроково. У пікеті беруть участь родичі усього Маріупольського гарнізону. Щоразу приходять близько 100 осіб, також до них починають приєднуватись люди, чиї родичі не в полоні.

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Джерело та фото: Суспiльне