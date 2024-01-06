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«Повернули не всіх»: у центрі Одеси просили не дати померти захисникам Маріуполя (фоторепортаж)

«Повернули не всіх»: у центрі Одеси просили не дати померти захисникам Маріуполя (фоторепортаж)

Сьогодні, у суботу, 6 січня 2024 року, у центрі Одеси, біля новорічної ялинки на Дерибасівській, пройшла чергова акція на підтримку військовополонених. Сьогодні вона проходила під гаслом «Не мовчи! Полон вбиває».

Учасники акції, зокрема рідні та знайомі військовополонених, намагалися привернути увагу громадськості до захисників Маріуполя, які досі залишаються у полоні.

Люди тримали в руках плакати: «Повернули не всіх», «Полон вбиває. Не мовчи», «Я тут, бо вони досі там» і скандували: «Слава морській піхоті! Не дайте їм померти! Полон – це не опція для збереження життя! Волю маріупольському гарнізону! Волю полку Азов!».

Акція в Одесі

Рідні військовополонених на акції в Одесі

Акція в Одесі 6 січня 2024

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За словами учасників акції, проблему з військовополоненими не вирішено, і морські піхотинці, які першими стали на захист Маріуполя, досі перебувають у полоні.

А дружина одного з полонених розповіла, що їхня мета – нагадати суспільству, що є бранці, які щодня зазнають тортур і щодня чекають на звільнення.

Учасники акції на підтримку військовополонених

на акції в Одесі

За словами організатора акції на підтримку захисників Маріуполя в Одесі Анни Пажери, цей захід відбувається щотижня та безстроково. У пікеті беруть участь родичі усього Маріупольського гарнізону. Щоразу приходять близько 100 осіб, також до них починають приєднуватись люди, чиї родичі не в полоні.

На акції на підтримку військовополонених

Полонені захисники Маріуполя

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Джерело та фото: Суспiльне

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