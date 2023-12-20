Одеситам закривають рота: в Одесі сховали графіті-нагадування про полонених (фото)

Про це повідомив Віталій Гілевич, військовий 126 окремої бригади тероборони Одеси.

У повідомленні йдеться, що напис “Зараз усі у полоні свят… А хтось у полоні на свята” було створено небайдужими одеситами 25 листопада, аби якомога більше людей памяало про хлопців і дівчат, що зараз перебувають в російських катівнях.

Його створили на фасаді Музею цікавої науки, який в ніч на 14 червня постраждав від російського обстрілу.

До уваги, тому що відбувається якийсь сюр, по інакшому це не назвеш, –

написав Гілевич.

“Одеське життя” повідомляло, що 17 грудня на цьому ж місці пройшла акція «Не мовчи! Полон вбиває!» на підтримку військовополонених, а вже 19 грудня напис закрили дошками. З якою метою і хто закрив деревиною нагадування про тих, хто став на захист батьківщини, невідомо.

Є багато думок, хто це міг зробити, та з якою метою, але хочеться сказати тільки одне – ВСІЙ КРАЇНІ ОЧІ, ВУХА ТА РОТА ВИ НЕ ЗАКРИЄТЕ! –

зазначив військовий.

Нагадаємо, за офіційними даними, наразі росіяни тримають у полоні принаймні 4337 українців, у тому числі понад 3500 – військові.

Згідно зі словами заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка, на сьогодні в Україні зниклими за особливих обставин вважаються 26 тисяч осіб. З них зниклих безвісти 11 тисяч – це цивільні, і близько 15 тисяч – це військові.