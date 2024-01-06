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«Вернули не всех»: в центре Одессы просили не дать умереть защитникам Мариуполя (фоторепортаж)

«Вернули не всех»: в центре Одессы просили не дать умереть защитникам Мариуполя (фоторепортаж)

Сегодня, в субботу, 6 января 2024, в центре Одессы, возле новогодней елки на Дерибасовской, прошла очередная акция в поддержку военнопленных. Сегодня она проходила под лозунгом «Не молчи! Плен убивает».

Участники акции, в том числе родные и знакомые военнопленных, пытались привлечь внимание общественности к защитникам Мариуполя, которые до сих пор остаются в плену.

Люди держали в руках плакаты: «Вернули не всех», «Плен убивает. Не молчи», «Я здесь, потому что они до сих пор там» и скандировали: «Слава морской пехоте! Не дайте им умереть! Плен – это не опция для сохранения жизни! Волю мариупольскому гарнизону! Волю полку Азов!».

Акция в Одессе

Родные военнопленных на акции в Одессе

Акция в Одессе 6 января 2024

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По словам участников акции, проблема с военнопленными не решена, и морские пехотинцы, которые первые встали на защиту Мариуполя, до сих пор находятся в плену.

А жена одного из пленных рассказала, что их цель – напомнить обществу, что есть пленники, которые каждый день подвергаются пыткам и каждый день ждут освобождения.

Участники акции в поддержку военнопленных

на акции в Одессе

По словам организатора акции в поддержку защитников Мариуполя в Одессе Анны Пажеры, это мероприятие проходит еженедельно и бессрочно. В пикете принимают участие родственники всего Мариупольского гарнизона. Каждый раз приходят около 100 человек, также к ним начинают присоединяться люди, чьи родственники не в плену.

На акции в поддержку военнопленных

Пленные защитники Мариуполя

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Источник и фото: Суспiльне

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