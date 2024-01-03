Наші вдома: сімох захисників Зміїного звільнили з російського полону (фото, відео)

Майже 5 місяців чекали українці обміну полоненими. І сьогодні, 3 січня 2024 року такий довгоочікуваний обмін відбувся. 230 наших людей сьогодні вдома.
Про це повідомляє омбудсмен України Дмитро Лубінець.
Серед звільнених – солдати, сержанти, офіцери, воїни ЗСУ, Національної гвардії, ВМС і прикордонники.
Серед 230 звільнених із російського полону, семеро – захисники острова Зміїний.
Один із них – 22-річний медик Олександр Куртєв із Рені Одеської області. Фото військового опублікувала його дівчина Ярослава. У російському полоні хлопець разом з іншими захисниками Зміїного перебував майже два роки.
Це найбільший обмін за час повномасштабного вторгнення. Усього сьогодні вдалося визволити з російського полону 230 людей.
Серед військовополонених:
- 130 представників ЗСУ (з них ТрО – 14, ВМС – 14),
- 55 бійців Нацгвардії,
- 38 військовослужбовців Держприкордонслужби,
- 1 поліцейський.
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Також звільнено шість цивільних, які були незаконно позбавлені волі.
Окрім того, 48 воїнів, які повернулись додому, мали статус “зниклий безвісти”.
Зараз на них чекає медичний огляд та допомога з відновленням документів і карток.
Жодного бійця полку спеціального призначення «Азов» і цього разу не вдалось визволити. Вже півтора року більша частина тих, хто погодився вийти з оточеного заводу «Азовсталь», залишається в неволі.
За словами керівника ГУР Кирила Буданова, це був дуже складний обмін. Він проводився за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.