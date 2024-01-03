Наші вдома: сімох захисників Зміїного звільнили з російського полону (фото, відео)

Про це повідомляє омбудсмен України Дмитро Лубінець.

Серед звільнених – солдати, сержанти, офіцери, воїни ЗСУ, Національної гвардії, ВМС і прикордонники.

Серед 230 звільнених із російського полону, семеро – захисники острова Зміїний.

Один із них – 22-річний медик Олександр Куртєв із Рені Одеської області. Фото військового опублікувала його дівчина Ярослава. У російському полоні хлопець разом з іншими захисниками Зміїного перебував майже два роки.

Це найбільший обмін за час повномасштабного вторгнення. Усього сьогодні вдалося визволити з російського полону 230 людей.

Серед військовополонених:

130 представників ЗСУ (з них ТрО – 14, ВМС – 14),

55 бійців Нацгвардії,

38 військовослужбовців Держприкордонслужби,

1 поліцейський.

Також звільнено шість цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Окрім того, 48 воїнів, які повернулись додому, мали статус “зниклий безвісти”.

Зараз на них чекає медичний огляд та допомога з відновленням документів і карток.

Жодного бійця полку спеціального призначення «Азов» і цього разу не вдалось визволити. Вже півтора року більша частина тих, хто погодився вийти з оточеного заводу «Азовсталь», залишається в неволі.

За словами керівника ГУР Кирила Буданова, це був дуже складний обмін. Він проводився за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.