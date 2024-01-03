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Наші вдома: сімох захисників Зміїного звільнили з російського полону (фото, відео)

Наші вдома: сімох захисників Зміїного звільнили з російського полону (фото, відео)

Майже 5 місяців чекали українці обміну полоненими. І сьогодні, 3 січня 2024 року такий довгоочікуваний обмін відбувся. 230 наших людей сьогодні вдома. 

Про це повідомляє омбудсмен України Дмитро Лубінець.

Серед звільнених – солдати, сержанти, офіцери, воїни ЗСУ, Національної гвардії, ВМС і прикордонники.

Серед 230 звільнених із російського полону, семеро – захисники острова Зміїний.

Один із них – 22-річний медик Олександр Куртєв із Рені Одеської області. Фото військового опублікувала його дівчина Ярослава. У російському полоні хлопець разом з іншими захисниками Зміїного перебував майже два роки.

обмін полоненими

Звільнений з полону 22-річний медик Олександр Куртєв із Рені Одеської області.

Це найбільший обмін за час повномасштабного вторгнення. Усього сьогодні вдалося визволити з російського полону 230 людей.

обмін полоненими

Серед військовополонених:

  • 130 представників ЗСУ (з них ТрО – 14, ВМС – 14),
  • 55 бійців Нацгвардії,
  • 38 військовослужбовців Держприкордонслужби,
  • 1 поліцейський.

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Також звільнено шість цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Окрім того, 48 воїнів, які повернулись додому, мали статус “зниклий безвісти”.

обмін полоненими

Зараз на них чекає медичний огляд та допомога з відновленням документів і карток.

Жодного бійця полку спеціального призначення «Азов» і цього разу не вдалось визволити. Вже півтора року більша частина тих, хто погодився вийти з оточеного заводу «Азовсталь», залишається в неволі.

За словами керівника ГУР Кирила Буданова, це був дуже складний обмін. Він проводився за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

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