В Одесі на Ланжероні провели акцію родичі військовополонених (фоторепортаж)

Сьогодні, в неділю, 10 грудня 2023 року, в Одесі на пляжі Ланжерон відбулася чергова акція на підтримку українських військовополонених.
В акції взяли участь кілька десятків людей, у тому числі близькі захисники з “Азовсталі” та острова Зміїного. Вони тримали в руках фотографії із зображенням захисників, що перебувають у полоні, плакати з гаслами та бойові прапори.
Присутні скандували: “Слава захисникам Зміїного”, “Слава захисникам Маріуполя”, а також: “Хтось зараз у полоні свят, а вони в полоні на свята”.
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Зазначимо, що це вже не перша подібна акція в Одесі. У жовтні рідні військовополонених збиралися до Міськсаду. А в серпні цього року в центрі Одеси пройшла мирна хода на підтримку військовополонених.
Наразі російські окупанти тримають у полоні принаймні 4337 українців, у тому числі понад 3500 – військові. Але за даними МВС, близько 15 тис. українських бійців вважаються зниклими безвісти, тож реальна кількість військовополонених може бути набагато вищою.
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