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«Не до свят»: родичі військовополонених провели ходу центром Одеси (фото)

«Не до свят»: родичі військовополонених провели ходу центром Одеси (фото)

Сьогодні, у неділю, 24 грудня 2023 року, в Одесі відбулася чергова акція на підтримку військовополонених. Рідні військовополонених та зниклих безвісти провели мирну ходу центром міста.

Нагадаємо, такі акції проходять щотижня з метою нагадати суспільству та владі про тих, кому наша країна вистояла після повномасштабного вторгнення і продовжує боротися за свою свободу та незалежність.

Акція на підтримку військовополонених в Одесі 24 грудня 2023

В Одесі пройшла чергова акція

У сьогоднішній ході взяли участь близько 100 людей. Учасники акції вигукували гасла на підтримку військових, а в руках тримали плакати, фотографії захисників та національну i бойову символіку.

В Одесі пройшла хода на підтримку військовополонених

Хода по Дерибасівській на підтримку військовополонених

«Нам нікому не до свят. Сьогодні Святий вечір. Але нам, близьким полонених, сьогодні цей Святвечір не потрібний. Ми хочемо, щоб і люди бачили, що наші герої перебувають у полоні та їх треба звідти повертати»,

– сказала одна із учасниць заходу.

Акція біля одеської ялинки

Акція тих, кому не до свят

Нагадаємо, тижнем раніше на проспекті Шевченка в Одесі створили графіті-нагадування про військовополонених. Але вже за день напис закрили аркушами фанери.

За офіційними даними, зараз росіяни тримають у полоні принаймні 4337 українців, зокрема понад 3500 військових.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка, зараз в Україні зниклими в особливих обставинах вважаються 26 тисяч осіб, з яких 11 тисяч – цивільні, а близько 15 тисяч – військові.

Джерело та фото: Суспiльне Одеса

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