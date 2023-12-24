«Не до свят»: родичі військовополонених провели ходу центром Одеси (фото)

Нагадаємо, такі акції проходять щотижня з метою нагадати суспільству та владі про тих, кому наша країна вистояла після повномасштабного вторгнення і продовжує боротися за свою свободу та незалежність.

У сьогоднішній ході взяли участь близько 100 людей. Учасники акції вигукували гасла на підтримку військових, а в руках тримали плакати, фотографії захисників та національну i бойову символіку.

«Нам нікому не до свят. Сьогодні Святий вечір. Але нам, близьким полонених, сьогодні цей Святвечір не потрібний. Ми хочемо, щоб і люди бачили, що наші герої перебувають у полоні та їх треба звідти повертати»,

– сказала одна із учасниць заходу.

Нагадаємо, тижнем раніше на проспекті Шевченка в Одесі створили графіті-нагадування про військовополонених. Але вже за день напис закрили аркушами фанери.

За офіційними даними, зараз росіяни тримають у полоні принаймні 4337 українців, зокрема понад 3500 військових.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка, зараз в Україні зниклими в особливих обставинах вважаються 26 тисяч осіб, з яких 11 тисяч – цивільні, а близько 15 тисяч – військові.

Джерело та фото: Суспiльне Одеса