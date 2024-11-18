Новини Одеси та Одеської області

На центральній магістралі Одеси перекрили рух

На центральній магістралі Одеси перекрили рух

Рух по проспекту Шевченка перекрито в кварталі від Шампанського провулка до вулиці Лесі Українки (Гагаріна). Поліцейські спрямовують транспорт на прилеглі вулиці.

Про це повідомляє кореспондент “Одеського життя”.

На проспекті Шевченка в Одесі тимчасово закрито рух на ділянці від проспекту Лесі Українки (колишній Гагаріна) до Шампанського провулка. На цьому місці розгорнуто штаб рятувальної операції з ліквідації наслідків російського ракетного удару.

оперетивный штаб

Медики, рятувальники та психологи надають допомогу постраждалим, комунальники приймають заявки на допомогу в ремонті пошкоджених квартир. Волонтери пропонують гарячі напої та сухі пайки.

Щодо дорожнього руху, то найбільш завантаженою є вулиця Армійська, куди спрямовується потік автомобілів з боку Аркадії. Краще заздалегідь планувати її об’їзд.

З боку проспекту Лесі Українки рух не такий інтенсивний, і там можна спокійно звернути, щоб об’їхати закриту ділянку.

Раніше російські війська завдали удару балістичною ракетою по густонаселеному району Одеси серед білого дня. На даний момент відомо про 10 загиблих та 39 поранених.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk