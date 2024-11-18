На центральній магістралі Одеси перекрили рух

Про це повідомляє кореспондент “Одеського життя”.

На проспекті Шевченка в Одесі тимчасово закрито рух на ділянці від проспекту Лесі Українки (колишній Гагаріна) до Шампанського провулка. На цьому місці розгорнуто штаб рятувальної операції з ліквідації наслідків російського ракетного удару.

Медики, рятувальники та психологи надають допомогу постраждалим, комунальники приймають заявки на допомогу в ремонті пошкоджених квартир. Волонтери пропонують гарячі напої та сухі пайки.

Щодо дорожнього руху, то найбільш завантаженою є вулиця Армійська, куди спрямовується потік автомобілів з боку Аркадії. Краще заздалегідь планувати її об’їзд.

З боку проспекту Лесі Українки рух не такий інтенсивний, і там можна спокійно звернути, щоб об’їхати закриту ділянку.

Раніше російські війська завдали удару балістичною ракетою по густонаселеному району Одеси серед білого дня. На даний момент відомо про 10 загиблих та 39 поранених.