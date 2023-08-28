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На одеські прилавки не потрапили майже 4 тонни кавунів та динь із нітратами

На одеські прилавки не потрапили майже 4 тонни кавунів та динь із нітратами

Сезон кавунів та динь в Одесі – у самому розпалі. Цього року кавуни їдуть до нас із Казахстану, Азербайджану, Молдови, Туреччини та Греції. Водночас фахівці Головного управління Держпродспоживслужби на Одещині не допустили на одеські прилавки близько 4 тонн баштанних. Причина – підвищений вміст нітратів.

Скільки тонн баштанних не допустили до продажу у 2023 році

За інформацією відомства, фахівці проводять відповідні фітосанітарні процедури для вантажів з кавунами та стежать за тим, щоб до реалізації не було допущено продуктів, які можуть виявитися небезпечними для людини.

За даними Держпродспоживслужби, з початку липня поточного року до продажу на ринках Одеси та області не було допущено 3859 кг баштанних з підвищеним рівнем нітратів, зокрема:

  • динь – 1400 кг;
  • кавунів – 1795 кг.

Фахівці попереджають: небезпечно купувати баштанні з пошкодженою шкіркою, вм’ятинами, підгнилими або розрізаними. Бактерії швидко розмножуються на солодкій поверхні ушкодженого плода, тому при вживанні такого кавуна можливі шлунково-кишкові розлади.

Дозрівання кавунів і динь зазвичай прискорюють за допомогою нітратовмісних препаратів. Визначити «на вічко» нітрати неможливо, це можна зробити лише за допомогою лабораторних досліджень. Допустимий рівень вмісту нітратів в кавунах – 60 мг/кг.

Купувати кавуни найкраще у серпні – тоді є майже 100% гарантії, що вони будуть без шкідливих речовин, адже кавуни й так дозрівають на сонці. Але найбільш надійний метод визначити, наскільки безпечні кавун чи диня – пристрій, вимірювальний вміст нітратів – нітрометр.

Як правильно вибирати кавун: поради від Держпродспоживслужби

Тони кавунів не допустили до продажу через нітрати

  • Вибирайте плоди середнього розміру вагою від 3 до 7 кг. Стиглий кавун легший, ніж зелений, і не тоне у воді.
  • Пляма, якою кавун торкався землі, має бути жовтого, а не білого кольору.
  • Вибирати кавун варто і на слух: коли плід дозріває, у нього всередині з’являються порожнечі, і їх можна почути, постукаючи – якщо звук дзвінкий, то кавун стиглий.

Нагадаємо, на початку серпня на одному з фермерських господарств Одеської області зібрали перший масштабний урожай одеських кавунів.

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