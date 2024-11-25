Новини Одеси та Одеської області

Вибух в Одесі: ракета влучила в густонаселений район (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вибух в Одесі: ракета влучила в густонаселений район (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Уранці, 25 листопада, російські окупанти атакували Одесу балістикою. Пролунав потужний вибух, попередньо є приліт. Над містом літає розвіддрон, триває бойова робота Сил протиповітряної оборони.

Повітряна тривога в Одеській області пролунала о 9:32. Через кілька хвилин в Одесі пролунав вибух.

У Повітряних силах повідомили про розвідувальний БпЛА з акваторії Чорного моря та ракету в напрямку Одеси.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня», – йдеться в повідомленні військових.

За даними моніторингових каналів, під ударом балістики – центр Одеси.

За попередньою інформацією в місті є приліт, на місці якого видніється дим.

У зв’язку з ракетною небезпекою влада міста закликає одеситів залишатися в безпечних місцях до відбою. Ракетна загроза триває до відбою.

Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Щойно буде нова інформація про обстріл, наше видання одразу повідомить її своїм читачам. Також нагадуємо, що найшвидший спосіб отримувати корисну та цікаву інформацію про війну, життя Одеси, області, країни та світу – підписати на телеграм-канал ОЖ.

Оновлено

Російські терористи здійснили чергову ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки.

Телеграм-канали публікують кадри наслідків ракетного удару по Одесі:

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Редакція ПРОФІЛЬ
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