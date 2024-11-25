Вибух в Одесі: ракета влучила в густонаселений район (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Повітряна тривога в Одеській області пролунала о 9:32. Через кілька хвилин в Одесі пролунав вибух.

У Повітряних силах повідомили про розвідувальний БпЛА з акваторії Чорного моря та ракету в напрямку Одеси.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня», – йдеться в повідомленні військових.

За даними моніторингових каналів, під ударом балістики – центр Одеси.

За попередньою інформацією в місті є приліт, на місці якого видніється дим.

У зв’язку з ракетною небезпекою влада міста закликає одеситів залишатися в безпечних місцях до відбою. Ракетна загроза триває до відбою.

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Оновлено

Російські терористи здійснили чергову ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки.

Телеграм-канали публікують кадри наслідків ракетного удару по Одесі: