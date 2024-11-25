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В Одесі ліквідовують наслідки цілеспрямованого удару по центру міста (фоторепортаж)

В Одесі ліквідовують наслідки цілеспрямованого удару по центру міста (фоторепортаж)

В Одесі ліквідовують наслідки ворожої атаки вранці 25 листопада, внаслідок якої в центральній частині міста постраждали будинки одеситів, школа, офіси та магазини.

Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки збільшилася до 11 осіб. На місці було надано допомогу двом людям, повідомили в Одеській ОВА.

На стаціонарному лікуванні залишаються 8 поранених: одна жінка у важкому стані, решта у стані середнього ступеня тяжкості. Також один постраждалий продовжує лікування амбулаторно.

Ракетним ударом пошкоджено житлові будинки, автомобілі, стоматологію, салон краси, магазини, квіткові магазини, машини людей. Комунальники розчищають руйнування, вивозять уламки.

На місці атаки працює оперативний штаб Приморської райадміністрації. Одесити можуть звертатися туди для:

  • отримання матеріальної допомоги на встановлення вікон і дверей,
  • консультацій та необхідної інформації для отримання компенсації за державною програмою еВідновлення.

 

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