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Колись тут був ресторан «Море»: російська ракета розбила житлові будинки, стоматологію, косметичний кабінет

Колись тут був ресторан «Море»: російська ракета розбила житлові будинки, стоматологію, косметичний кабінет

Другий понеділок поспіль російські терористи завдали удару по центру Одеси, попередньо – балістичною ракетою «Іскандер-М». Вісім людей поранено. Постраждали житлові будинки, медзаклад, школа, офіси, магазини і транспорт. Знищено старий одеський ресторан «Море».

Про це повідомили в Одеській ОВА та обласній прокуратурі.

Унаслідок ранкової атаки 25 листопада поранення дістали щонайменше вісім осіб. Одна жінка у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеня тяжкості перебувають у медичних закладах. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

обстрел 25 ноября

Ракетним ударом пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, автомобілі, стоматологію, салон краси, магазини, квіткові магазини, машини людей.

обстріл Одеси 25 листопада
обстріл Одеси 25 листопада
обстріл Одеси 25 листопада

Одеська фудблогерка і журналістка «Одеського Життя» Юлія Сущенко пише, що росіяни добили ресторан «Море», який уже не працює багато років.

Так заклад виглядав у минулому столітті: радянський ресторан Море

За іронією долі його «фішкою» були «російські млинці». На згадку про це залишилася фотографія меню ресторану 1971 року:

русские блины

Також постраждала школа. Вона розташована по сусідству з будівлею, у яку влучила ракета. У міській раді повідомили, що діти не постраждали, всі вони встигли перейти в укриття ще до удару. А ось у навчальному закладі частково вибито двері. Також пошкоджено спортивну залу університету. Там вибито вікна та двері.

На місці атаки працюють усі відповідні екстрені служби. Комунальники розчищають руйнування, вивозять уламки.

обстріл Одеси 25 листопада
обстріл Одеси 25 листопада
обстріл Одеси 25 листопада

На місці прильоту розгорнуто оперативний штаб. Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення за програмою еВідновлення.

Мешканці постраждалих будинків можуть звертатися по допомогу та консультацію до оперативного штабу, або дзвонити до Приморської районної адміністрації за телефоном: (048) 705-75-00, або на гарячу лінію райадміністрації 0667369501.

Одеська обласна прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 КК України.

Одеська обласна прокуратура продовжує фіксацію наслідків атаки. Правоохоронці встановлюють остаточну кількість постраждалих та повний перелік пошкоджень.

Минулого понеділка, 18 листопада, ворог підступно атакував густонаселений район Одеси. Пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівля. Тоді загинуло 11 людей, понад 50 дістали поранення.

 

 

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