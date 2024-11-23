Понад 160 тисяч гривень зібрав для ЗСУ Подільський ярмарок

Від кожного села – смачна страва



Торгові ряди ломилися від розмаїття продукції. Представили свої страви старостати, мешканці міста, сіл, навчальні та творчі заклади Кодимщини.

Гостей гостинно зустрічали хлібом-сіллю представники старостатів, запрошували до столів, щедро накритих автентичними стравами: тут і будеївська «малинівка», і загнітківський капусняк, і пиріжненська каша-ляпа, шершенецькі голубці, баштанківські вареники.

– Ніякому ворогу не зламати дух українського народу, його гостинність і щедрість. Вся ця атмосфера гостинності, бажання задонатити на підтримку ЗСУ – це про єднання людей у бажанні допомогти героїчним захисникам, – каже жителька Кодими Наталія Труфанова.

Реанімобіль передано ЗСУ

Того дня для ЗСУ передано реанімобіль, придбаний за благодійні кошти.

Автомобіль повністю укомплектований та завдяки жителям Кодимщини заповнений смаколиками для наших захисників.

Загалом від Подільського району вже передано і працюють на передовій понад п’ятсот авто.

На ярмарку можна було придбати солодощі, кулінарні вироби, іграшки, прикраси, картини, сувеніри, вироби народних умільців. Ярмаркуючі охоче купували все, що припало до душі. Тож спільними зусиллями вдалося зібрати 161 тисячу 100 гривень.

Читайте також: У Літньому театрі одеського Міського саду проходить веселий і цікавий ярмарок (фоторепортаж)

На анонсному фото – Народний фольклорно-автентичний колектив «Витоки» Загнітківського будинку культури вітає гостей ярмарку; Фото авторки