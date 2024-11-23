Более 160 тысяч гривен собрали для ВСУ на ярмарке в Кодыме Одесской области

От каждого села – вкусное блюдо

Свои блюда на ярмарке представили жители города и сёл Кодымщины.Торговые ряды ломились от разнообразия продукции. Свои блюда представили старостаты, жители города, сёл, учебные и творческие заведения Кодымщины.

Гостей гостеприимно встречали хлебом-солью представители старостатов, приглашали к столам, щедро накрытым аутентичными блюдами: тут и будетовская «малиновка», и загнитковский капустняк, и пирожненская каша-ляпа, шерщенецкие голубцы, баштанковские вареники.

– Никакому врагу не сломить дух украинского народа, его гостеприимство и щедрость. Вся эта атмосфера гостеприимства, желание задонатить в поддержку ВСУ – это про единение людей в желании помочь героическим защитникам, – говорит жительница Кодымы Наталья Труфанова.

Реанимобиль передан ВСУ

В тот день для ВСУ передали реанимобиль, купленный за благотворительные средства.

Автомобиль полностью укомплектован и благодаря жителям Кодымщины заполнен лакомствами для наших защитников.

Всего от Подольского района уже переданы и работают на передовой более пятисот автомобилей.

На ярмарке можно было приобрести сладости, кулинарные изделия, игрушки, украшения, картины, сувениры, изделия народных умельцев. Ярмаркующие охотно покупали все, что пришлось по душе. Общими усилиями удалось собрать 161 тысячу 100 гривен.

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На анонсном фото – Народный фольклорно-аутентичный коллектив «Витоки» Загнитковского дома культуры приветствует гостей ярмарка; Фото автора