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Як у Балті їли устриці і збирали кошти для ЗСУ

Як у Балті їли устриці і збирали кошти для ЗСУ

«Fish-двіж Балта» – таку назву мав ярмарок рибних страв, який цими днями відбувся у Балтській громаді.

І хоч небо супило брови, а холодний вітер змушував кутатись у теплі шалі, балтяни і гості міста заполонили ярмаркову локацію у міському парку. Саме тут під відкритим небом проходив цей незвичайний захід, ініційований Центром культури та дозвілля Балтської міськради за підтримки компанії «Бургер парк».

На ярмарке в Балте, фотозона

Вина – для дорослих, солодощі – для малечі

На ярмарке в Балте, вино

Відвідувачі мали можливість обрати їжу собі до смаку від професійних кухарів. Тут були риба на мангалі – короп, осетер, сом, смажений карась, а також раки, рибна юшка, плов, шашлик і навіть устриці. Вином пригощались дорослі, а малеча радувалась солодощам і сувенірам.

На ярмарке в Балте, дети

На ярмарке в Балте, посетители

Діяли різноманітні атракціони, розважальні автотраси для дітей, аквагрим і батут.

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Вдалий улов!

Ярмарка в Балте, угощение

До речі, ярмарок проведено не лише заради покращення ментального та фізичного здоров’я містян, а й для фінансової підтримки Збройних сил України.

Благодійна скринька поповнювалась, а заразом розпочався і розіграш лотереї. Лотами слугували тубус, розписаний в українському стилі, та страви від шеф-кухаря. Вдалий улов був у пана Григорія – саме він виграв тубус і запевнив, що цей «улов» зберігатиметься у Будинку культури села Плоске.

На ярмарке в Балте, пан Володимир

– Той, хто завітав на цей ситний ярмарок, буде мати, що згадати. Я і рибної юшки скуштував, і вперше в житті їв устриці. Також взяв участь у розіграші лотереї. Правда, не виграв лот, зате маю задоволення, що задонатив на Збройні сили України! Для мене підтримка наших захисників дуже важлива. Адже сьогодні у ЗСУ служать десять членів моєї родини, – ділиться враженнями пан Володимир.

…Ярмарок ще довго гомонів. І навіть вітер розігнав хмари і явив сонце, нагадавши про силу життя і добра.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ
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