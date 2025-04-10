Про смерть собаки повідомила керівниця Федерації порятунку тварин «Берсерк» Людмила Мельникова.

Жінка розповіла, що в новій сім’ї Багіра отримувала любов і увагу, яких їй раніше не вистачало.

«Пішла на веселку вівчарка Багіра – символ мужності та боротьби за життя попри все. Багірі було понад 10 років. Всі кращі роки свого життя вона була на ланцюгу, абсолютно не розуміла і не знала що таке м’ясо, вона їла все, що забігало або залітало у двір.

Але останні майже два роки Бага купалася в розкоші, любові та увазі. За цю увагу і любов вона заплатила дуже високу ціну», – написала Людмила Мельникова.

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Нагадаємо, небайдужі врятували восьмирічну вівчарку 7 червня 2023 року після підриву Каховської ГЕС. Тварину, яка все життя прожила на ланцюгу, врятував сусід, який відпустив її – через затоплення собака понад добу пробув у холодній воді, плаваючи на дошках.

Багіра стала відомою завдяки фото, що облетіло всі світові ЗМІ, на якому вона обіймає передніми лапами ногу людини, яка врятувала її.

Після порятунку ветеринарні лікарі діагностували у Багіри спинномозкову грижу, через яку собака не міг ходити.

В одеському притулку тварину змогли поставити на лапи, після чого почали шукати їй новий дім. Після довгих пошуків Багіра нарешті знайшла новий дім і люблячих господарів у Миколаївській області.