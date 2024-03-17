На Одещині на поромній переправі «Орлівка» увічнили пса-митника Боцмана

Про це повідомили у прес-службі Одеської митниці.

«Віднедавна всіх, хто перетинає митний кордон України у пункті пропуску «Орлівка», зустрічає службовий пес Боцман. За будь-якої погоди, вдень і вночі, у вихідні та будні.

Знайомий для багатьох нашийник та теплий погляд щирих очей.

Тут він стояв на сторожі митної безпеки, успішно здійснював пошук наркотиків та дарував незабутні емоції дітям, що подорожували разом з батьками.

Тут він зустрічав і проводжав світанки та пороми до рокової нічної ворожої атаки безпілотниками рф поромного комплексу «Орлівка», яка сталася 26 вересня 2023 року.

Тут заступив він на довічну варту…»,

– йдеться у повідомленні.

Митники нагадують, що на рахунку Боцмана сотні кілограмів знайдених наркотиків, психотропів та прекурсорів.

Раніше «Одеське життя» розповідало, що у жовтні минулого року Всеукраїнська громадська організація «Кінологічний Союз України» визнала Боцмана найкращим службовим псом у пошуку наркотичних засобів (посмертно).

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня 2023 року російські терористи вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками. І після масованої атаки на пункт пропуску пес Боцман, який ніс службу на поромній переправі в Орлівці, зазнав великого стресу, після якого у нього відмовили життєво важливі органи.

Раніше повідомлялося, що вівчарка Багіра, врятована волонтерами після підриву росіянами Каховської ГЕС влітку минулого року, після довгих пошуків нарешті знайшла новий будинок та люблячих господарів у Ніколівській області.