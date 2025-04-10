О смерти собаки сообщила руководительница Федерации спасения животных «Берсерк» Людмила Мельникова.

Женщина рассказала, что в новой семье Багира получала любовь и внимание, которых ей раньше не хватало.

«Ушла на радугу овчарка Багира-символ мужества и борьбы за жизнь несмотря ни на что. Багире было больше 10 лет. Все лучшие годы своей жизни она была на цепи,совершенно не понимала и не знала что такое мясо.Она ела все что забегало или залетало во двор.

Но последние почти два года Бага купалась в роскоши,любви и внимании.За это внимание и любовь она заплатила очень высокую цену», — написала Людмила Мельникова.

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Напомним, неравнодушные спасли восьмилетнюю овчарку 7 июня 2023 года после подрыва Каховской ГЭС. Животное, которое всю жизнь прожило на цепи, спас сосед, который отпустил ее — из-за затопления собака более суток пробыла в холодной воде, плавая на досках.

Багира стала известной благодаря облетевшему все мировые СМИ фото, на котором она обнимает передними лапами ногу спасшего ее человека.

После спасения ветеринарные врачи диагностировали у Багиры спинномозговую грыжу, из-за которой собака не могла ходить.

В одесском приюте животное смогли поставить на лапы, после чего начали искать ей новый дом. После долгих поисков Багира наконец-то обрела новый дом и любящих хозяев в Николаевской области.