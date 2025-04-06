Сумну звістку повідомив син актриси Назар Стригун у Facebook.

«Наше сонечко зійшло в неділю та залишило нас у неділю», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Причину смерті своєї матері Назар Стригун не розголошує, а про час та місце церемонії прощання пообіцяв повідомити пізніше.

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Хто така Таїсія Литвиненко

Таїсія Литвиненко була однією з найяскравіших актрис свого часу, справжньою зіркою українського театру, символом епохи та прикладом відданості професії. Вона не дуже часто знімалася у фільмах, тому її найбільшою роботою в кіно залишилася роль Хімки у відомій комедії режисера Віктора Іванова «За двома зайцями» (фільм вийшов на Київській кіностудії імені Довженка у 1961 році).

Таїсія Литвиненко народилася 10 лютого 1935 року в селі Погреби Броварського району Київської області. Її дитинство та юність пройшли в Україні, де вона з раннього віку почала проявляти любов до мистецтва. У 1957 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де навчалася в майстерні відомих педагогів Івана Чабаненка та Леоніда Олійника.

Після завершення навчання Литвиненко розпочала свою театральну кар’єру у Львівському національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької. У 1988 році їй було присвоєно звання Народної артистки Української РСР, а її ролі стали частиною золотого фонду українського театрального мистецтва.

Окрім цього, талановита актриса була відзначена низкою престижних нагород, серед яких орден княгині Ольги трьох ступенів, орден святої Анни, орден Архістратига Михаїла, а також премії в галузі театрального мистецтва, зокрема премія імені Марії Заньковецької та Бориса Романіцького.

Раніше «Одеське життя» повідомляло про смерть відомого голлівудського актора Вела Кілмера. Він прославився своїми ролями у популярних фільмах 1980-х і 90-х років, зокрема роллю Бетмена у фільмі Джоеля Шумахера «Бетмен назавжди». Актор помер 1 квітня 2025 року. Причиною його смерті стала пневмонія.

А 1 лютого цього року пішов із життя Валерій Хаит – письменник, легендарний капітан одеської команди КВН, один із засновників одеської «Юморини», віце-президент Всесвітнього клубу одеситів.

Джерело: Обозреватель