Помер відомий український дисидент Степан Хмара

Сьогодні, у середу, 21 лютого 2024 року, у віці 86 років помер Герой України, відомий дисидент, правозахисник та громадський діяч, народний депутат кількох скликань Степан Хмара.
Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара.
«Він так любив Україну та українців»
«Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86… Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…»,
– написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Останнім часом Степан Хмара тяжко хворів. У вересні 2023 року його госпіталізували до віденської клініки.
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Хто такий Степан Хмара
Степан Хмара народився 12 жовтня 1937 року в селі Боб’ятин Сокальського району Львівської області. Навчався на стоматологічному факультеті Львівського медичного інституту. У студентські роки брав участь у випуску підпільного журналу «Український вісник» та займався поширенням самвидаву.
1980 року Степана Хмару було заарештовано за звинуваченням в «антирадянській пропаганді» і засуджено до 7 років ув’язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання. Відбував покарання у таборах для політв’язнів на Уралі. Неодноразово оголошував голодування. Вийшов на волю 1987 року, а через рік після повернення в Україну став одним із керівників Української Гельсінської спілки (УГС).
1990 року Степана Хмару обрали депутатом Верховної Ради. У тому ж році він підтримав студентську революцію на граніті та голодував разом із протестувальниками.
1992 року Хмара створив та очолив Українську консервативну республіканську партію (УКРП). 15 грудня 2001 року УКРП саморозпустилася, а її члени перейшли до партії «Батьківщина». Сам Хмара став заступником голови партії Юлії Тимошенко. Навесні 2005 року політик вийшов із «Батьківщини» через конфлікт щодо політики партії у парламенті.
Степан Хмара був народним депутатом І, ІІ та ІV скликань. В останньому від БЮТу.
У 2006 році указом президента Віктора Ющенка Степану Хмарі надали звання Героя України з врученням Ордену Держави «За визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи та демократії».
Також Хмара був учасником Помаранчевої революції, а після Революції гідності у 2015 році оголосив голодування на підтримку політв’язнів Лук’янівського СІЗО.
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