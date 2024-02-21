Помер відомий український дисидент Степан Хмара

Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара.

«Він так любив Україну та українців»

«Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86… Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…»,

– написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Останнім часом Степан Хмара тяжко хворів. У вересні 2023 року його госпіталізували до віденської клініки.

Хто такий Степан Хмара

Степан Хмара народився 12 жовтня 1937 року в селі Боб’ятин Сокальського району Львівської області. Навчався на стоматологічному факультеті Львівського медичного інституту. У студентські роки брав участь у випуску підпільного журналу «Український вісник» та займався поширенням самвидаву.

1980 року Степана Хмару було заарештовано за звинуваченням в «антирадянській пропаганді» і засуджено до 7 років ув’язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання. Відбував покарання у таборах для політв’язнів на Уралі. Неодноразово оголошував голодування. Вийшов на волю 1987 року, а через рік після повернення в Україну став одним із керівників Української Гельсінської спілки (УГС).

1990 року Степана Хмару обрали депутатом Верховної Ради. У тому ж році він підтримав студентську революцію на граніті та голодував разом із протестувальниками.

1992 року Хмара створив та очолив Українську консервативну республіканську партію (УКРП). 15 грудня 2001 року УКРП саморозпустилася, а її члени перейшли до партії «Батьківщина». Сам Хмара став заступником голови партії Юлії Тимошенко. Навесні 2005 року політик вийшов із «Батьківщини» через конфлікт щодо політики партії у парламенті.

Степан Хмара був народним депутатом І, ІІ та ІV скликань. В останньому від БЮТу.

У 2006 році указом президента Віктора Ющенка Степану Хмарі надали звання Героя України з врученням Ордену Держави «За визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи та демократії».

Також Хмара був учасником Помаранчевої революції, а після Революції гідності у 2015 році оголосив голодування на підтримку політв’язнів Лук’янівського СІЗО.

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