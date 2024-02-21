Умер известный украинский диссидент Степан Хмара

Об этом сообщила его супруга Роксолана Хмара.

«Он так любил Украину и украинцев»

«Не хочу в это поверить. Не хочу писать это. Мой самый дорогой мужчина умер. Все. Мы все делали все, что могли и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был так красив даже в свои 86… Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она воскреснет! Я знаю… »,

– написала она на своей странице в Facebook.

В последнее время Степан Хмара тяжело болел. В сентябре 2023 года его госпитализировали в венскую клинику.

Читайте также: В тюрьме умер российский оппозиционный политик Алексей Навальный

Кто такой Степан Хмара

Степан Хмара родился 12 октября 1937 в селе Бобятин Сокальского района Львовской области. Учился на стоматологическом факультете Львовского медицинского института. В студенческие годы участвовал в выпуске подпольного журнала «Украинский вестник» и занимался распространением самиздата.

В 1980 году Степан Хмара был арестован по обвинению в «антисоветской пропаганде» и приговорен к 7 годам заключения в лагерях строгого режима и 5 годам ссылки. Отбывал наказание в лагерях для политзаключенных на Урале. Неоднократно объявлял голодовку. Вышел на свободу в 1987 году, а спустя год после возвращения в Украину стал одним из руководителей Украинского хельсинкского союза (УХС).

В 1990 году Степана Хмару избрали депутатом Верховной Рады. В том же году он поддержал студенческую революцию на граните и голодал вместе с протестующими.

В 1992 году Хмара создал и возглавил Украинскую консервативную республиканскую партию (УКРП). 15 декабря 2001 года УКРП самораспустилась, а ее члены перешли в партию «Батькивщина». Сам Хмара стал заместителем главы партии Юлии Тимошенко. Весной 2005 года политик вышел из «Батькивщины» из-за конфликта по политике партии в парламенте.

Степан Хмара был народным депутатом I, II и IV созывов. В последнем от БЮТ.

В 2006 году указом президента Виктора Ющенко Степану Хмаре присвоили звание Героя Украины с вручением Ордена Государства «За выдающиеся личные заслуги в борьбе за возрождение независимости украинской государственности, приверженность идеалам свободы и демократии».

Также Хмара был участником Оранжевой революции, а после Революции достоинства, в 2015 году, объявил голодовку в поддержку политзаключенных Лукьяновского СИЗО.

Читайте также: