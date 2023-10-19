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Помер засновник та актор “Каламбура” Сергій Гладков

Помер засновник та актор “Каламбура” Сергій Гладков

19 жовтня у віці 60 років пішов із життя Сергій Гладков – клоун, актор, сценарист, звукорежисер.

Про смерть актора повідомили у Facebook проекту “Каламбур”.

Причина смерті поки не відома, але, за словами близьких, Гладков переносив тяжку хворобу.

Прощання з артистом відбудеться у суботу, 21 жовтня, в Одесі, на Середньофонтанській, 30.

Сергій Гладков народився у Харкові, закінчив одеський політехнічний, і вже зі студентських часів почав займатися комедійними проектами.

Свою кар’єру Гладков розпочинав як клоун. У 1985 році створив першу клоунську групу “Пантофон” – прообраз майбутніх проектів “Магазин Фу” та “Село дурнів”. У складі гурту “Магазин Фу” Гладков переміг у численних фестивалях. З 1989 року колектив професійно працював в Одеській державній філармонії. Співпрацюють із комік-трупою “Маски”.

Одним із найгучніших у його творчості ролей була «Мужик» у шоу «Каламбур».

Також запам’ятався глядачам як невдаха з рубрики “Бар Каламбур”, Дранкель з рубрики “Залізний капут”, місіс Бурпул з рубрики “Круте піке”.

Крім того, Гладков працював звукорежисером та дизайнером звукових ефектів.

У актора залишилася дружина та двоє дітей.

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