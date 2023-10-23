Блогер дядя Слава помер: знущатися з українців більше не буде

Чому помер “дядя Слава” і чим відомий

Про смерть пропагандиста, відомого в інтернеті та соціальних мережах як дядько Слава, повідомила адміністрація його телеграм-каналу. Причиною назвали онкологічне захворювання.

Там розповіли, що останні роки “дядя Слава” мучився від постійних болів, спричинених хворобою та її лікуванням. Але це не заважало йому виступати проти всього українського: народу, культури, мови.

Колись “дядя Cлава” мав свій канал на Youtube, але там його забанили за пропаганду міжнаціональної ворожнечі та насильства. Після цього рашист використав для поширення своїх шовіністичних поглядів більш-менш вимогливі до якості інформації сервіс коротких відео Tik-Tok та месенджер Telegram. В останньому він зібрав аудиторію у понад 500 тисяч українофобів та тих, хто виступає проти демократії та прав людини.

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Що казав дядя” Слава про Україну та українців

“Дядя Слава” вважав український та російський народи – одним цілим, тільки ось українці за наклепом “глобального Заходу” вирішили відірватися від старшого брата і стали вигадувати власну культуру та мову, яких насправді ніколи не існувало.

Так, на його думку, українська мова дрібна і не самостійна. А історія українців – низка постійних “перевзувань”, коли вони то зраджували “старшого брата”, то бігли до нього по допомогу. Тому дядько Слава завзято твердив, що українці бояться росію, але поважають (помилково – ред.).