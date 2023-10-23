Блогер дядя Слава помер: знущатися з українців більше не буде

У Росії помер Станіслав Андрєєв, блогер і пропагандист, який глузує з українців та української мови. Причина смерті – онкологія. Йому було 56 років. Ми ж розповімо, чим займався цей поплічник путіна за життя.
Чому помер “дядя Слава” і чим відомий
Про смерть пропагандиста, відомого в інтернеті та соціальних мережах як дядько Слава, повідомила адміністрація його телеграм-каналу. Причиною назвали онкологічне захворювання.
Там розповіли, що останні роки “дядя Слава” мучився від постійних болів, спричинених хворобою та її лікуванням. Але це не заважало йому виступати проти всього українського: народу, культури, мови.
Колись “дядя Cлава” мав свій канал на Youtube, але там його забанили за пропаганду міжнаціональної ворожнечі та насильства. Після цього рашист використав для поширення своїх шовіністичних поглядів більш-менш вимогливі до якості інформації сервіс коротких відео Tik-Tok та месенджер Telegram. В останньому він зібрав аудиторію у понад 500 тисяч українофобів та тих, хто виступає проти демократії та прав людини.
Читайте також: Російський пропагандист солов’їв закликає «прасувати» Одесу та Миколаїв (відео)
Що казав дядя” Слава про Україну та українців
“Дядя Слава” вважав український та російський народи – одним цілим, тільки ось українці за наклепом “глобального Заходу” вирішили відірватися від старшого брата і стали вигадувати власну культуру та мову, яких насправді ніколи не існувало.
Так, на його думку, українська мова дрібна і не самостійна. А історія українців – низка постійних “перевзувань”, коли вони то зраджували “старшого брата”, то бігли до нього по допомогу. Тому дядько Слава завзято твердив, що українці бояться росію, але поважають (помилково – ред.).