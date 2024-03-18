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Помер король Великої Британії Чарльз ІІІ: як в Україні живого монарха поховали

Помер король Великої Британії Чарльз ІІІ: як в Україні живого монарха поховали

18 березня 2024 року українськими новинними сайтами і телеграм-каналами розлетілася новина про смерть короля Великої Британії Чарльза ІІІ. Або Карла ІІІ, як його називають у Росії. Новина виявилася помилковою, британський монарх живий. Читайте, як так вийшло, що його записали в мерці.

Країну-агресора ми згадали не спроста. Новина вперше з’явилася на тамтешніх телеграм-смітниках. Що сумно, її, не перевіряючи, підхопили українські медіа. І не тільки анонімні телеграм-канали, а й всеукраїнські медіа, такі як ТСН та інші.

Але ж розпізнати російський фейк було нескладно. До новини навіть липового скріншоту не додали, який би імітував допис королівського палацу, чи поважного британського видання.

Але ні, була лише фотографія монарха і простенький текст про смерть. Без причин і подробиць.

Можливо, у смерть короля легко повірили через те, що відомо – Його Величність хворий на рак і лікується від цієї хвороби.

Але, по-перше, хворобу ніхто не приховує і сучасній медицині її лікування цілком під силу, особливо якщо йдеться про таких багатих і соціально значущих особистостей, як король.

По-друге, перевірку фактів ніхто не скасовував. Тим більше, в цьому випадку, це робилося елементарно.

Для самої Британії та світових медіа “смерть” Чарльза ІІІ пройшла непоміченою. Ми ж бажаємо королю здоров’я і довгих років життя.

 

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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