Помер король Великої Британії Чарльз ІІІ: як в Україні живого монарха поховали

Країну-агресора ми згадали не спроста. Новина вперше з’явилася на тамтешніх телеграм-смітниках. Що сумно, її, не перевіряючи, підхопили українські медіа. І не тільки анонімні телеграм-канали, а й всеукраїнські медіа, такі як ТСН та інші.

Але ж розпізнати російський фейк було нескладно. До новини навіть липового скріншоту не додали, який би імітував допис королівського палацу, чи поважного британського видання.

Але ні, була лише фотографія монарха і простенький текст про смерть. Без причин і подробиць.

Можливо, у смерть короля легко повірили через те, що відомо – Його Величність хворий на рак і лікується від цієї хвороби.

Але, по-перше, хворобу ніхто не приховує і сучасній медицині її лікування цілком під силу, особливо якщо йдеться про таких багатих і соціально значущих особистостей, як король.

По-друге, перевірку фактів ніхто не скасовував. Тим більше, в цьому випадку, це робилося елементарно.

Для самої Британії та світових медіа “смерть” Чарльза ІІІ пройшла непоміченою. Ми ж бажаємо королю здоров’я і довгих років життя.