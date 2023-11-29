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Одеситки, які закохали світ у свій гопак, планують зібрати гроші на армію (відео)

Одеситки, які закохали світ у свій гопак, планують зібрати гроші на армію (відео)

Одеські студентки Одеського училища мистецтв і культури ім. Данькевича закохали світ у свій гопак. А тепер планують разом зі своїми прихильниками зібрати гроші для військових.

Про це повідомила одна з дівчат – Олена Арабаджи, в інтерв’ю інтернет-виданню.

Дівчата отримали понад півтора мільйона переглядів від користувачів з усього світу. До них прикута увага ЗМІ завдяки одному відео. Дівчата навіть не очікували, що короткотривалий відеоролик набере таку популярність.

Народний танок одеських студенток на вулиці Львову став вірусним. І рухи дівчат повторювали в усьому світі як професійні танцівники, так й просто любителі потанцювати.

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А танцювали учасники #hopakchallenge під запальну народну пісню “Ти ж мене підманула”.

За словами Олени, у дівчат виникла ідея, як з допомогою прихильників та учасників #hopakchallenge зібрати гроші та допомогти нашим військовим.

Одна зі знайомих запропонувала дівчатам провести майстер-клас. Усі охочі вивчити народний танець робить грошові внески, які потім дівчата передадуть військовим.

А ми нагадаємо, яке саме відео закохало світ в український народний танець:

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