Новости Одессы и Одесской области

Похолодание приведет к отключениям света: подробности

Похолодание приведет к отключениям света: подробности

Со снижением температуры до 8 градусов мороза и ниже будет возникать дефицит в энергосистеме Украины. Поэтому, скорее всего, начнут вводить непродолжительные отключения света в пиковые часы.

Об этом на брифинге сообщил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

По его словам, избежать таких отключений света можно с помощью экономного потребления.

Харченко рассказал, что в результате российской агрессии уничтожены, захвачены или повреждены 50% генерации, которая была до войны. В частности – 70% угольной генерации, работающей как маневровая: покрывает потребление в пиковые периоды.

Кроме того, Харченко разъяснил, что при температуре -8°C, по оценкам энергетиков, нечем будет перекрывать дефицит. Европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинским.

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Поэтому, по его мнению, наступит момент, когда нужно будет ограничивать потребление в пиковые часы: между 8:00 и 10:00 или 17:00 и 21:00. То есть, если будут ограничения потребления, то продлятся они 2-3 часа.

По подсчетам энергетиков, при понижении температуры на 1 градус спрос на электричество растет примерно на 200 МВт – это один энергоблок теплоэлектростанции.

Поэтому Харченко отмечает, что экономическое использование электроэнергии в обиходе позволит энергосистеме справиться с дефицитом без отключений.

В Украине около миллиона квартир в многоквартирных домах. Если в каждой квартире экономят 3-4 кВт – это уже очень заметный результат для энергосистемы, –

сказал эксперт.

Также он добавил, что возможности ограничить потребление электричества бизнесом уже исчерпаны: все крупные потребители, которые могут проводить ремонты зимой, ушли в ремонты, а те, кто мог ограничить потребление, уже сделал это.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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