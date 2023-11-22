В Україні виник дефіцит електроенергії: до чого закликають українців

Про це повідомили в Укренерго.

У повідомленні йдеться, що за прогнозами енергетиків Укренерго, у вечірні години дефіцит може збільшитись.

За версією енергетиків, основними причинами виникнення дефіциту в енергосистемі України є

збільшення споживання через похолодання;

підвищена аварійність блоків електростанцій;

недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

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Тому в Укренерго, аби не перевантажувати енергосистему, закликають українців:

ощадливо споживати електроенергію протягом доби;

не вмикати одночасно потужні електропристрої;

вимикати світло в порожніх приміщеннях;

переносити прання на нічні години.

Наразі диспетчерський центр «Укренерго» шукає можливості покриття дефіциту.

Також в Укренерго дали пояснення щодо виробництва електроенергії. За версією енергетиків, частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів. А відновлені енергоблоки не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.

Окрім того, в Укренерго розказали про експорт та імпорт електроенергії.

Сьогодні експорт Україна здійснювала до Румунії та Словаччини у нічні години – в час мінімального споживання українськими споживачами. Загальний обсяг склав 720 МВт·год.

А імпорт 22 листопада Україна здійснювала з Румунії, Молдови та Словаччини у денні та нічні години – в час максимального споживання українськими споживачами. Загальний обсяг склав 2 707 МВт·год.