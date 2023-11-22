В Україні виник дефіцит електроенергії: до чого закликають українців

Сьогодні, 22 листопада, в Україні енергетики зафіксували дефіцит електроенергії, попри імпорт енергоресурсів з-за кордону у денні години.
Про це повідомили в Укренерго.
У повідомленні йдеться, що за прогнозами енергетиків Укренерго, у вечірні години дефіцит може збільшитись.
За версією енергетиків, основними причинами виникнення дефіциту в енергосистемі України є
- збільшення споживання через похолодання;
- підвищена аварійність блоків електростанцій;
- недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.
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Тому в Укренерго, аби не перевантажувати енергосистему, закликають українців:
- ощадливо споживати електроенергію протягом доби;
- не вмикати одночасно потужні електропристрої;
- вимикати світло в порожніх приміщеннях;
- переносити прання на нічні години.
Наразі диспетчерський центр «Укренерго» шукає можливості покриття дефіциту.
Також в Укренерго дали пояснення щодо виробництва електроенергії. За версією енергетиків, частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів. А відновлені енергоблоки не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.
Окрім того, в Укренерго розказали про експорт та імпорт електроенергії.
Сьогодні експорт Україна здійснювала до Румунії та Словаччини у нічні години – в час мінімального споживання українськими споживачами. Загальний обсяг склав 720 МВт·год.
А імпорт 22 листопада Україна здійснювала з Румунії, Молдови та Словаччини у денні та нічні години – в час максимального споживання українськими споживачами. Загальний обсяг склав 2 707 МВт·год.