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В Україні виник дефіцит електроенергії: до чого закликають українців

В Україні виник дефіцит електроенергії: до чого закликають українців

Сьогодні, 22 листопада, в Україні енергетики зафіксували дефіцит електроенергії, попри імпорт енергоресурсів з-за кордону у денні години.

Про це повідомили в Укренерго.

У повідомленні йдеться, що за прогнозами енергетиків Укренерго, у вечірні години дефіцит може збільшитись.

дефіцит електроенергії

За версією енергетиків, основними причинами виникнення дефіциту в енергосистемі України є

  • збільшення споживання через похолодання;
  • підвищена аварійність блоків електростанцій;
  • недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

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Тому в Укренерго, аби не перевантажувати енергосистему, закликають українців:

  • ощадливо споживати електроенергію протягом доби;
  • не вмикати одночасно потужні електропристрої;
  • вимикати світло в порожніх приміщеннях;
  • переносити прання на нічні години.

Наразі диспетчерський центр «Укренерго» шукає можливості покриття дефіциту.

Також в Укренерго дали пояснення щодо виробництва електроенергії. За версією енергетиків, частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів. А відновлені енергоблоки не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.

Окрім того, в Укренерго розказали про експорт та імпорт електроенергії.

Сьогодні експорт Україна здійснювала до Румунії та Словаччини у нічні години – в час мінімального споживання українськими споживачами. Загальний обсяг склав 720 МВт·год.

А імпорт 22 листопада Україна здійснювала з Румунії, Молдови та Словаччини у денні та нічні години – в час максимального споживання українськими споживачами. Загальний обсяг склав 2 707 МВт·год.

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