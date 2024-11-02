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Погода в Одесі: чи стане холодною неділя 3 листопада

Погода в Одесі: чи стане холодною неділя 3 листопада

Завтра, у неділю, 3 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують переважно мінливу хмарність. Суттєвих опадів не очікується, але посилиться північно-західний вітер.

Прогноз погоди в Одесі на 3 листопада

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 2-4°С тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 9-11°С вище за нуль.

Також нагадаємо, що на завтрашній день, 3 листопада, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження

Прогноз погоди в Одеській області на 3 листопада

По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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