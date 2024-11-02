Погода в Одесі: чи стане холодною неділя 3 листопада

Завтра, у неділю, 3 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують переважно мінливу хмарність. Суттєвих опадів не очікується, але посилиться північно-західний вітер.
Прогноз погоди в Одесі на 3 листопада
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 2-4°С тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 9-11°С вище за нуль.
Також нагадаємо, що на завтрашній день, 3 листопада, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження
Прогноз погоди в Одеській області на 3 листопада
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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