В Одесі скоро розгуляється вітер – оголошено штормове попередження

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними та максимально обмежити поїздки містом.

Також у мерії просять не залишати особисті авто під деревами та лініями електропередач і обережно пересуватися під деревами, оскільки через сильний поривчастий вітер та дощ можливо падіння гілок і кабелів.

Крім того, не варто забувати про те, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів і прибивання до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

«Вкотре звертаємо увагу одеситів і гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102», – попереджають в одеській мерії.

Раніше повідомлялося, що з понеділка 4 листопада в Одесі починається опалювальний сезон 2024/2025.

Фото Юрія Бершадського